Koronavirüs pandemisinden sonra belini doğrultamayan Lufthansa'da pilotlar yarın greve gidecek

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.
İş bırakma eyleminin 2 Eylül günü saat 00.01 ve 23.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, greve Lufthansa'nın kargo bölümüne çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.
Yenilen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı bildirilen açıklamada, şirket yönetiminin iş uyuşmazlıklarını önlemek için önemli ölçüde geliştirilmiş bir teklif sunması gerektiği vurgulandı.