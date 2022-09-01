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    • Dünya
    • 01.09.2022 14:09
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    • 01.09.2022 14:09
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    ABD polisinin son skandalı! Genç kadına orantısız şiddet

    Irkçılık ve orantısız şiddette sık sık dünyanın gündemine gelen ABD polisi, yeni skandallarına bir yenisini daha ekledi. New York polisi, gözaltına almaya çalıştıkları genç bir kadına ağır bir şekilde müdahale etti.

    ABD polisi bildiğiniz gibi

    ABD polisi, şiddet skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de gözaltı olaylarında şüphelilerin ölümüne neden olan, sivillere ateş ederek cinayet işleten polis departmanı bu kez de orantısız şiddet uyguladı.

    GENÇ KADINA YUMRUK ATTILAR
    Olay, New York kentinde meydana geldi. Harlem bölgesinde çıkan bir karmaşaya müdahale etmek üzere alana giden polis, burada şüphelilerle arbede yaşadı.

    Cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışan New York Şehir Polis Departmanı polisleri, şiddete başvurdu.

    KANLAR İÇİNDE KALDI
    Gözaltına alma girişimleri devam ederken genç bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösterdi.

        Polislerden biri, kadını şüphelinin bulunduğu noktadan uzaklaştırmak için şiddete başvurdu. Polis memuru, kendine karşı koyan kadını önce itti, ardından attığı yumrukla yere serdi.

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        Haberler Dünya ABD polisinin son skandalı! Genç kadına orantısız şiddet
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