ABD polisinin son skandalı! Genç kadına orantısız şiddet

ABD polisi, şiddet skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de gözaltı olaylarında şüphelilerin ölümüne neden olan, sivillere ateş ederek cinayet işleten polis departmanı bu kez de orantısız şiddet uyguladı.
GENÇ KADINA YUMRUK ATTILAR
Olay, New York kentinde meydana geldi. Harlem bölgesinde çıkan bir karmaşaya müdahale etmek üzere alana giden polis, burada şüphelilerle arbede yaşadı.
Cinayete teşebbüs zanlısının tutuklanmasına müdahale etmeye çalışan New York Şehir Polis Departmanı polisleri, şiddete başvurdu.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Gözaltına alma girişimleri devam ederken genç bir kadın, polisin gözaltına alma çabalarına tepki gösterdi.