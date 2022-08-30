Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle: İran ilk SİHA teslimatını yaptı

YÜZLERCE İHA GÖNDERİLECEK

Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK

Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA'larına sahip olan Rusya'nın, "düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek" türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu belirtiyor.