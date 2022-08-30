Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle: İran ilk SİHA teslimatını yaptı

İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği ve Rusların ilk teknik testlerden memnun olmadığı iddia edildi.
NAKLİYE UÇAKLARI YOLA ÇIKTI
Washington Post gazetesi ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini yazdı.
YÜZLERCE İHA GÖNDERİLECEK
Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.
ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK
Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA'larına sahip olan Rusya'nın, "düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek" türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu belirtiyor.