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    • Dünya
    • 30.08.2022 15:38
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    • 30.08.2022 15:38
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    Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle: İran ilk SİHA teslimatını yaptı

    Ukrayna'ya yönelik harekat kapsamında işbirliğini artıran Rusya ve İran arasında ilk SİHA ticareti gerçekleşti. En az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçakları, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket etti. Ancak ilk Rusya'nın ilk testlerin ardından SİHA'ların performanslarından memnun olmadığı belirtildi.

    İran’dan Rusya’ya SİHA teslimatı

    İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği ve Rusların ilk teknik testlerden memnun olmadığı iddia edildi.

    NAKLİYE UÇAKLARI YOLA ÇIKTI
    Washington Post gazetesi ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini yazdı.

    RUSLAR TATMİN OLMADI
    İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya ulaştıktan sonra ilk teknik testlerinin yapıldığını ancak testlerin ciddi teknik sorunlarla gölgelendiğini belirten Batılı bir istihbarat yetkilisi, "Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı." ifadelerini kullandı.

    YÜZLERCE İHA GÖNDERİLECEK
    Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

    ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK
    Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA'larına sahip olan Rusya'nın, "düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek" türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu belirtiyor.

        Yetkililer İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında önemli bir boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

        İLK OLARAK ABD DUYURMUŞTU
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

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