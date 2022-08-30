Dünyanın gözü Zaporijya'da! İlk ekip yola çıktı

Ukrayna üzerinden santrala ulaşmayı planlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Rafael Grossi, "Nihayet tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak, güvenlik konularını taraflarla kararlaştırarak, Zaporojye nükleer santralına ulaşmak üzere yola çıkıyoruz. Hafta sonuna kadar tesise ulaşmayı planlıyoruz" mesajıyla teftişin gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna orduları arasındaki cephe hattında yer alan Energograd şehri merkezli, 6 reaktöre sahip, Avrupa'nın en büyük nükleer santralı olan Zaporojye, temmuz ve ağustos aylarında defalarca topçu ateşine maruz kalmıştı. Hatta bir seferinde santralın 4'üncü reaktörü acilen devre dışı bırakılmıştı.

'EN HAYATİ GÖREV'

UAEK heyetinin nükleer santralı denetime çıkması vesilesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. Rusya'nın diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi nükleer alanda da dünyaya şantaj yaptığını vurgulayan Zelenski, "Ülkemize saldıran Rusya, Zaporojye nükleer santralını işgal etmekle kalmayıp başta Avrupa olmak üzere dünyaya nükleer şantaj yapıyor. Zaporojye nükleer santralını denetlemeye giden UAEK, kurulduğu günden bu yana en ciddi ve hayati görevini yerine getirmeye hazırlanıyor. Moskova'nın Zaporojye nükleer santralında sergilediği davranışları karşısında uygar dünya, Rusya'nın 'Rosatom' şirketini yaptırım listesine almalı" ifadelerini kullandı.