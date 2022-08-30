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    • Dünya
    • 30.08.2022 21:22
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    • 30.08.2022 21:22
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    Almanya'da Türk derneğine ırkçı ölüm tehdidi mektubu

    Almanya'nın Neuss kentinde, Türk Federasyonuna bağlı Türk Kültür Ocağı'na ölüm tehdidinin yer aldığı ırkçı bir mektup gönderildi. Neuss Türk Kültür Ocağı Başkanı Tansel Çiftçi, iki hafta arayla ikinci kez hedef olduklarını belirtti ve Türklerin olayları korku ve endişeyle karşıladıklarını söyledi.

    AA
    Almanya’da Türk derneğine ırkçı saldırı

    Almanya'nın Neuss kentinde, Türk Federasyonuna bağlı Türk Kültür Ocağı'na ölüm tehdidinin yer aldığı ırkçı bir mektup gönderildi.

    Neuss Türk Kültür Ocağı Başkanı Tansel Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta arayla ırkçıların ikinci kez hedefi olduklarını belirterek, gerek üyelerinin gerekse şehirlerinde yaşayan Türklerin olayları korku ve endişeyle karşıladıklarını söyledi.

    Çiftçi, "Bugün postayla bir mektup geldi. Gamalı haç çizilen ve NSU 2.0 imzasıyla gönderilen mektupta 'Camilerinizi yakıp yıkacağız ve siz Türkleri öldüreceğiz' şeklinde ırkçı ifadeler yer alıyor. Bundan iki hafta önce de derneğimize yapılan saldırıda binamızın camları kırılmıştı. Bu olayların sıklaşması nedeniyle üyelerimizde ve burada yaşayanlarda tedirginlik başladı. Yetkililerden sorumluların yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz." diye konuştu.

    Avrupa'nın ortasında ölüm tehditleri alarak yaşadıklarını ve bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, suç duyurusunda bulundukları polisin olaylarla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

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