Alexander Dugin kızı Darya Dugina'nın suikastı ile ilgili konuştu "Hedef kızımdı, onu öldürmek için her şeyi yaptılar"

Rusya lideri Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak bilinen siyaset uzmanı Alexander Dugin, kızı Darya Dugina'ya düzenlenen suikastla ilgili şok açıklama yaptı. Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. Suikastçıların kızını takip ettiklerini kaydetti.
HATA YAPMAZLAR
"Daria Dugina neden öldürüldü?" isimli belgeselde konuşan gözü yaşlı baba, "Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar. Siyasi fikirleri yüzünden öldürüldü. Kızım güçlü devlet fikrini savunuyordu. Suikastçılar hedef şaşırmadı" ifadelerini kullandı.
ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Dugina suikastının sorumlusu olarak gösterilen Natalya Vovk'un, Avusturya'da 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddia yalanlandı. Vovk'un, CIA ile de bağlantılı olduğu hatırlatıldı.