Alexander Dugin kızı Darya Dugina'nın suikastı ile ilgili konuştu "Hedef kızımdı, onu öldürmek için her şeyi yaptılar"

Rusya lideri Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak bilinen siyaset uzmanı Alexander Dugin, kızı Darya Dugina'ya düzenlenen suikastla ilgili şok açıklama yaptı. Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. Suikastçıların kızını takip ettiklerini kaydetti.