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    • Dünya
    • 29.08.2022 17:25
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    • 29.08.2022 17:27
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    Kuzey Irak'ta PKK ve Haşdi Şabi rahatsızlığı: Ezidiler evlerine dönemiyorlar

    Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütü sadece ülkemiz değil bölge insanı için de büyük tehdit oluşturuyor. İran destekli Haşdi Şabi Güçleri de süregiden çatışmalar ve istikrarsızlığın kaynağı durumda. Ezidi lider Mir Hazım Tahsin Beg, evlerini terk eden bölge halkının iki örgüt nedeniyle evlerine dönemediklerini belirterek, "PKK ile Haşdi Şabi Sincar’da bulunduğu müddetçe huzur ve güven gelmeyecektir" dedi.

    Ezidiler’in PKK ve Haşdi Şabi rahatsızlığı

    DEAŞ saldırılarının ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk eden Ezidiler, şimdi de PKK ve Haşdi Şabi tehdidi altında.

    EVLERİNE DÖNEMİYORLAR
    Ezidi lider Mir Hazım Tahsin Beg, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesini yaklaşık 8 yıl önce terk etmek zorunda kalan Ezidilerin terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi nedeniyle evlerine dönemediğini söyledi.

    SİNCAR ANLAŞMASI TALEBİ
    Ezidilerin lideri Tahsin Beg, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin 9 Ekim 2020'de imzaladığı ve terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

    Tahsin Beg, "Sincar Anlaşması'nın uygulanması konusunda endişeliyiz. Ezidilerin evlerine dönmesini ve mağduriyetlerinin tazmin edilmesini istiyoruz." dedi.

    PKK VE HAŞDİ ŞABİ RAHATSIZLIĞI
    Sincarlı Ezidilerin 8 yıldır evlerine dönemediğini ve kamplarda yaşadıklarını hatırlatan Ezidi lider, Irak hükümetinin Ezidi mültecilerin taleplerine karşı 'sessiz' kaldığını vurguladı.

    Tahsin Beg, "PKK ile Haşdi Şabi Sincar'da bulunduğu müddetçe huzur ve güven gelmeyecektir. Aynı şekilde Ezidiler de dönmeyecektir. PKK ve Haşdi Şabi Sincar'dan çıktığı zaman Ezidi mülteciler evlerine dönebilecek." diye konuştu.

        BÖLGEYE YERLEŞTİLER
        Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

        Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

        Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

        SİNCAR'DAN HALA ÇIKMADILAR
        Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.
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