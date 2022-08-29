Kuzey Irak'ta PKK ve Haşdi Şabi rahatsızlığı: Ezidiler evlerine dönemiyorlar

DEAŞ saldırılarının ardından canlarını kurtarmak için evlerini terk eden Ezidiler, şimdi de PKK ve Haşdi Şabi tehdidi altında.
EVLERİNE DÖNEMİYORLAR
Ezidi lider Mir Hazım Tahsin Beg, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesini yaklaşık 8 yıl önce terk etmek zorunda kalan Ezidilerin terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi nedeniyle evlerine dönemediğini söyledi.
SİNCAR ANLAŞMASI TALEBİ
Ezidilerin lideri Tahsin Beg, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin 9 Ekim 2020'de imzaladığı ve terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
Tahsin Beg, "Sincar Anlaşması'nın uygulanması konusunda endişeliyiz. Ezidilerin evlerine dönmesini ve mağduriyetlerinin tazmin edilmesini istiyoruz." dedi.
PKK VE HAŞDİ ŞABİ RAHATSIZLIĞI
Sincarlı Ezidilerin 8 yıldır evlerine dönemediğini ve kamplarda yaşadıklarını hatırlatan Ezidi lider, Irak hükümetinin Ezidi mültecilerin taleplerine karşı 'sessiz' kaldığını vurguladı.
Tahsin Beg, "PKK ile Haşdi Şabi Sincar'da bulunduğu müddetçe huzur ve güven gelmeyecektir. Aynı şekilde Ezidiler de dönmeyecektir. PKK ve Haşdi Şabi Sincar'dan çıktığı zaman Ezidi mülteciler evlerine dönebilecek." diye konuştu.