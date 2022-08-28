Rusya'nın suikast kabusu: Üst düzey istihbarat yetkilisine saldırı anı kamerada

Rusya-Ukrayna arasından devam eden sıcak çatışma cephe gerisinde istihbarat savaşları olarak sürüyor. Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği saldırının etkisi devam ederken, başka suikastların da detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

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DUGİNA SALDIRISININ ŞİFRELERİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina'ya yönelik saldırının arkasında Ukrayna gizli servisinin olduğunu iddia etti ve Natalya Vovk isimli Ukraynalı kadını ifşa etti.