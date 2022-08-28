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    • Dünya
    • 28.08.2022 16:04
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    • 28.08.2022 16:33
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    Rusya'nın suikast kabusu: Üst düzey istihbarat yetkilisine saldırı anı kamerada

    'Putin'in beyni' olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan suikastın ardından Rusya'yı sarsan saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Ukrayna'nın Mykhailivka kasabasının Rusya tarafından atanan sözde Valisi İvan Suşko'nun aracına bomba yerleştirilen bombalı saldırıda öldürülmüştü. 2014 yılında Rusya lehine taraf değiştiren istihbarat yetkilisi Askyar Laishev de 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen suikast sonucu öldürüldü. Laishiev'e saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı.

    Rus istihbarat yetkilisi böyle öldürüldü

    Rusya-Ukrayna arasından devam eden sıcak çatışma cephe gerisinde istihbarat savaşları olarak sürüyor. Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği saldırının etkisi devam ederken, başka suikastların da detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Askyar Laishev öldüğü saldırının gerçekleştiği anlar kameraya böyle yansıdı | Video

    DUGİNA SALDIRISININ ŞİFRELERİ
    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina'ya yönelik saldırının arkasında Ukrayna gizli servisinin olduğunu iddia etti ve Natalya Vovk isimli Ukraynalı kadını ifşa etti.

    Rusya'nın ana haber kanalı RIA, Natalya'nın babasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski bir üyesi olduğunu iddia ederken, FSB de kadının Azak Taburu üyesi olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir fotoğrafını yayınladı.

    Ukrayna cephesi saldırıda kendilerine yönelik suçlamalar kesin olarak reddetti.

        SUİKASTLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
        Darya Dugina suikasıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri meydana gelen diğer suikastlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Savaşın had safhada yaşandığını Ukrayna Luhansk'ta ise Askyar Laishev'e bombalı saldırı düzenlenmişti.

        GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI
        11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen suikastın görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde aracın seyir halindeyken bomba düzeneği ile patlatıldığı görülüyor.

        İngiliz basınında yer alan habere göre Laishev patlayan araçtan sağ kurtuldu. Ancak kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra hayata gözlerini yumdu.

        2014 YILINDA TARAF DEĞİŞTİRDİ
        Laishev aslında Ukrayna'nın iç güvenlik servisi olarak çalışıyordu. Ancak 2014 yılında Moskova desteğini alarak Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde istihbarat başkanı olarak taraf değiştirmişti.

        Askyar Laishev

        HEDEF ALEKSANDR DUGİN
        Darya Dugina, geçtiğimiz hafta bir etkinlikten dönerken aracına koyulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

            Moskova, Dugina cinayetinin ardında Ukrayna olduğunu ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un suikastçı olduğunu iddia ediyor. Ukrayna ise suikastın arkasında olmadığını dile getiriyor.

            Dugina'nın son anda babasının aracını aldığı ve aslında suilastın Aleksandr Dugina'ya yönelik olduğu ifade ediliyor.

            SÖZDE VALİ ÖLDÜRÜLDÜ
            Üstelik bu iki saldırı Rusya'ya yönelik yapılan saldırılardan yalnızca birkaçı.
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                Haberler Dünya Rusya'nın suikast kabusu: Üst düzey istihbarat yetkilisine saldırı anı kamerada
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