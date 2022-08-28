Rusya'dan şok açıklama: Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 95. Hava Taarruz Tugayının geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 95 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 10 zırhlı araç ve otomobilin yok edildiğini ileri süren Konaşenkov, Artyomovsk 241. Bölgesel Savunma Tugay birliklerinin yüzde 60 kayıp verdiğini iddia etti.
Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Slavyansk yerleşim biriminin yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla saldırı sonucu eğitim gören 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.
Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri sanayi unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Zaporijya kentindeki Motor Sich fabrikasında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin onarıldığı üretim tesisleri yüksek hassasiyetli silahla vuruldu." dedi.
Ayrıca, son 24 saatte 3 yönetim merkezine yönelik saldırının düzenlendiğini aktaran Konaşenkov, Dnipro bölgesinde petrol deposu ve 8 mühimmat deposunun imha edildiğini söyledi.