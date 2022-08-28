Rusya'dan şok açıklama: Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

Konaşenkov, "Ukrayna'da şimdiye kadar 274 uçak, 148 helikopter, 1826 insansız hava aracı, 370 hava savunma füze sistemi, 4 bin 400 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 349 obüs ve havan topu, 5 bin 95 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

ZAPORİJYA NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NE YÖNELİK SALDIRILAR

Kiev yönetiminin, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlere devam ettiğini savunan Konaşenkov, "Ukrayna ordusunun topçu birliklerinin son 24 saatte 2 kez ateş açtığı kaydedildi." ifadelerini kullandı.