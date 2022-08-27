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    • Dünya
    • 27.08.2022 22:55
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    • 27.08.2022 23:28
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    Rusya ABD'yi fena tiye aldı! Moskova büyükelçiliğinde çalışan ABD'li diplomatın sarhoş görüntüleri sosyal medyayı salladı

    Diploması tarihinde bir ilk gerçekleşti. Rusya, ABD'yi fena tiye alarak, Moskova'da görev yapan ABD'li diplomatın sarhoş olduğu görüntülerini müzik eşliğinde paylaşarak dalga geçti. Yayılanan videoda ayakta duramayan diplomatın sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığı görülürken Rusya'dan yapılan açıklamada, Gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’dan ABD’yi fena tiye aldı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomasi tarihinde görülmüş bir ilke imza atarak Twitter üzerinden ABD'ye resmi bir sataşmaya imza attı.



    Rus Bakanlığın Twitter hesabından ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının sarhoş şekilde sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığına dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

    Rusya, ABD'li diplomatın sarhoş görüntülerini dalga geçerek paylaştı



    Diplomatın görüntüleriyle dalga geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Buradaki gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir" ifadelerini ekledi.
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        Haberler Dünya Rusya ABD'yi fena tiye aldı! Moskova büyükelçiliğinde çalışan ABD'li diplomatın sarhoş görüntüleri sosyal medyayı salladı
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