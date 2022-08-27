İngiliz tenisçi Emma Raducanu serveti raketledi

İngiliz tenisçi Emma Raducanu, 19 yaşında kariyerinin zirvesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl ABD Açık'taki şampiyonada altın madalyayı kaptı. Başarısıyla birlikte gelirini de katladı! 3 milyon dolarlık kişisel servetini yaptığı anlaşmalarla artırdı. British Airways, Dior, Porshe ve Tiffany Co gibi şirketlerle yaptığı anlaşmalarla 18 milyon doları daha cebe attı! Servetini 21 milyon dolara çıkardı.
Emma, marka yüzü olduğu Tiffany Co marka takılarıyla maça da çıktı.
Emma, marka yüzü olduğu Tiffany Co marka takılarıyla maça da çıktı.