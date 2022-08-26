Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.08.2022 23:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2022 23:52
    ABONE OL

    Finlandiya 'Türkiye ile fikir birliğine vardık' dedi! PKK yandaşları gösteri yaptı

    Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi. Salovaara, açıklamasında, "Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı." dedi. Öte yandan görüşmelerin gerçekleştiği sırada, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde terör örgütü PKK sempatizanları, ellerindeki paçavralarla eylem düzenledi.

    PKK yandaşları Finlandiya’da gösteri yaptı

    Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.

    "DERİN FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

    Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.

    GÜVENLİK NEDENİYLE TOPLANTININ YERİ AÇIKLANMADI

    Yetkililer toplantının başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.
        Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler
        Haberler Dünya Finlandiya 'Türkiye ile fikir birliğine vardık' dedi! PKK yandaşları gösteri yaptı
            SON DAKİKA