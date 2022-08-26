Finlandiya 'Türkiye ile fikir birliğine vardık' dedi! PKK yandaşları gösteri yaptı

Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.
"DERİN FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"
Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.