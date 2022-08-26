Rusya-Ukrayna savaşında en kritik noktalardan biri Zaporijya Nükleer Santrali oldu. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya geçtiğimiz Mart ayında Rusya'nın kontrolü altına girmişti.
Nükleer santral çevresindeki çatışmalar sırasında başlayan endişe devam ediyor. Dünya ikinci bir Çernobil felaketi yaşanması korkusunu taşırken sıcak bir gelişme yaşandı.
TARİHTE İLK KEZ ELEKTRİĞİ KESİLDİ
Ukrayna devleti nükleer şirketi 'Energo-Atom' santral yakınlarında yangın çıktığını duyurdu. Santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği açıklandı. Yangın uydu fotoğraflarına da yansıdı.
Kesintinin ardından Zaporijya'da işleyişin normale döndüğü ve enerji üretiminin kaldığı yerden devam ettiği haberi geldi.
Beyaz Saray'dan Rusya'ya santral bölgesini askerden arındırması ve uluslararası yetkililerin santraldeki güvenliği denetlemesine izin vermesi çağrısı yapıldı.
'RADYASYON FELAKETİNDEN KURTULDU'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün, Ukrayna'nın Rus elindeki Zaporijya nükleer santraline elektrik sağlayan son normal hattın kesilmesinden saatler sonra restore edilmesiyle dünyanın bir radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu söyledi.