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    • Dünya
    • 26.08.2022 10:24
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    • 26.08.2022 10:47
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    Zaporijya'da yangın! Zelenskiy: Dünya radyasyon felaketinden kıl payı kurtuldu

    Ukrayna topraklarında Rusya'nın kontrolü altında bulunan ve tüm dünyaya ikinci bir Çernobil korkusu yaşatan Zaporijya Nükleer Santrali'nin fişi çekildi. Dün akşam saatlerinde başlayan yangının ardından tarihinde ilk kez tesisin elektriği kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyanın bir radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

    İkinci Çernobil felaketinden kıl payı dönüldü

    Rusya-Ukrayna savaşında en kritik noktalardan biri Zaporijya Nükleer Santrali oldu. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya geçtiğimiz Mart ayında Rusya'nın kontrolü altına girmişti.

    Nükleer santral çevresindeki çatışmalar sırasında başlayan endişe devam ediyor. Dünya ikinci bir Çernobil felaketi yaşanması korkusunu taşırken sıcak bir gelişme yaşandı.

    TARİHTE İLK KEZ ELEKTRİĞİ KESİLDİ
    Ukrayna devleti nükleer şirketi 'Energo-Atom' santral yakınlarında yangın çıktığını duyurdu. Santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği açıklandı. Yangın uydu fotoğraflarına da yansıdı.

    Kesintinin ardından Zaporijya'da işleyişin normale döndüğü ve enerji üretiminin kaldığı yerden devam ettiği haberi geldi.

    Beyaz Saray'dan Rusya'ya santral bölgesini askerden arındırması ve uluslararası yetkililerin santraldeki güvenliği denetlemesine izin vermesi çağrısı yapıldı.

    'RADYASYON FELAKETİNDEN KURTULDU'
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün, Ukrayna'nın Rus elindeki Zaporijya nükleer santraline elektrik sağlayan son normal hattın kesilmesinden saatler sonra restore edilmesiyle dünyanın bir radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

        'SORUMLUSU RUSYA BOMBARDIMANI'
        Zelenski, Avrupa'nın en büyük tesisi olan reaktör kompleksini elektrik şebekesinden ayıran, yakındaki bir kömür santralinin kül çukurlarında çıkan yangınlardan Rusya ordusunun bombardımanını sorumlu tuttu ve yedek dizel jeneratörlerin güç beslemesini sağladığını ve tesisi güvende tuttuğunu söyledi.

        AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
        Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

        6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

        Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor.

        Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.
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            Haberler Dünya Zaporijya'da yangın! Zelenskiy: Dünya radyasyon felaketinden kıl payı kurtuldu
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