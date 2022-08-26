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    Almanya tarihinde görülmemiş tasarruf tedbirleri! Binalar, okullar, marketler, dükkanlar...

    Moskova, Avrupa'ya giden gazı kıstı. Almanya, tarihte görülmemiş tasarruf tedbirleri aldı: Binalar, 19 dereceden sıcak olmayacak. okullar, marketler, dükkanlar ışık yakmayacak.

    Rusya’nın ’gaz’abı
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    Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa'yı sarstı. Yaptırımlarla karşılaşan Moskova, enerji silahına sarıldı.



    Batı'da "gaz" sancısı başladı. Almanya da kıyamet senaryolarını aratmayacak tedbirler almaya başladı:



    İŞTE KRİZ TEDBİRLERİ
    AVMLER:     Alışveriş merkezlerinde klimalar kısılacak. Halka tasarruf yöntemleri anlatılacak.
    İSTASYONLAR: Yakıt taşıyan trenlere öncelik tanınacak. Yolcular uzun süre beklemek zorunda kalacak.
    HAVUZLAR: Sular kesinlikle ısıtılmayacak. Oto galerileri de spot ışıklarını kapatacak.
    OKULLAR: Okullarda gündüz saatlerinde lambaların hiçbiri gerekmedikçe açılmayacak.
    ANITLAR: Devlete ait olan anıt eserler "estetik görünsün" diye ışıklandırılmayacak.
    BİNALAR: Bina girişleri, koridorlar ve bekleme odalarında ısıtma tamamen kapatılacak.

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