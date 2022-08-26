Almanya tarihinde görülmemiş tasarruf tedbirleri! Binalar, okullar, marketler, dükkanlar...





İŞTE KRİZ TEDBİRLERİ

AVMLER: Alışveriş merkezlerinde klimalar kısılacak. Halka tasarruf yöntemleri anlatılacak.

İSTASYONLAR: Yakıt taşıyan trenlere öncelik tanınacak. Yolcular uzun süre beklemek zorunda kalacak.

HAVUZLAR: Sular kesinlikle ısıtılmayacak. Oto galerileri de spot ışıklarını kapatacak.

OKULLAR: Okullarda gündüz saatlerinde lambaların hiçbiri gerekmedikçe açılmayacak.

ANITLAR: Devlete ait olan anıt eserler "estetik görünsün" diye ışıklandırılmayacak.

BİNALAR: Bina girişleri, koridorlar ve bekleme odalarında ısıtma tamamen kapatılacak.



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