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    Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikast gerçekleştiren Natalya Vovk’un kimliği tartışma yarattı

    Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'yı havaya uçuran Natalya Vovk’un kimliği tartışma yarattı. Moskova Ukrayna’lı derken, Kiev, Rusya yanlısı iddiasını ortaya attı.

    Kimliği ’Vovk’ mu!

    Rusya'da Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'yı havaya uçuran Natalya Vovk ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kadının Azak taburu ile bağlantılı ve CIA'ya da çalışan bir casus olduğu iddiası ortaya atıldı. Rusya, Vovk'un kimliğini yayınladı. Kamera görüntülerini paylaştı. Dugina'yı adım adım takip ettiği, kaldığı apartmanın girişinde bile görüntülendiği anlaşıldı. Saçlarını sarıya boyattığı da gözlerden kaçmadı. FSB, suikastçı ajanın Dugina'yı haftalarca takip ettiğini, Ukrayna Azak taburunun üyesi olduğunu vurguladı.



    MOSKOVA'NIN KURGUSU!
    Kiev yönetimi ise Vovk'un kendilerine hizmet ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ve Moskova'nın açıklamalarının çelişkilerle dolu olduğunu açıkladı. Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, söz konusu iddiaların 'Moskova'nın kurgusu' olduğunu söyledi. Natalya'nın Andrey Vovk isimli ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantılı olduğu, Natalya'nın da burada siyasi çalışmalara katıldığı Rusya'ya sempati duyduğu belirtildi.



    İKİNCİ SUİKAST
    Ukrayna'da Rus kontrolündeki Zaporijya'ya bağlı Mykhailivka kasabasının valisi İvan Suşko da suikasta uğradı. Aracına koyulan bombanın patlaması sonucu Suşko parçalandı.

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    Akşener’den manidar Kılıçdaroğlu yanıtı
    Haberler Dünya Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikast gerçekleştiren Natalya Vovk’un kimliği tartışma yarattı
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