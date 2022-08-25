Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'ya suikast gerçekleştiren Natalya Vovk’un kimliği tartışma yarattı

Rusya'da Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'yı havaya uçuran Natalya Vovk ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kadının Azak taburu ile bağlantılı ve CIA'ya da çalışan bir casus olduğu iddiası ortaya atıldı. Rusya, Vovk'un kimliğini yayınladı. Kamera görüntülerini paylaştı. Dugina'yı adım adım takip ettiği, kaldığı apartmanın girişinde bile görüntülendiği anlaşıldı. Saçlarını sarıya boyattığı da gözlerden kaçmadı. FSB, suikastçı ajanın Dugina'yı haftalarca takip ettiğini, Ukrayna Azak taburunun üyesi olduğunu vurguladı.