İngiltere'de tren arızası: Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı

PANİK ATAK GEÇİRENLER OLDU

Arızalanan trende bulunan 37 yaşındaki Sarah Fellows yaptığı açıklamada, "Servis tüneli korkunçtu. Felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu anlamadan sonu görünmeyen bir yerde yürüyorsunuz. Hepimiz uzun kuyrukta denizin altında bekledik" dedi. Fellows, tünelde panikleyen bir kadının ağladığını, yalnız seyahat eden başka bir kadının ise panik atak geçirdiğini söyledi.