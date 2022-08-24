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    • Dünya
    • 24.08.2022 11:45
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    • 24.08.2022 13:23
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    İngiltere'de tren arızası: Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı

    İngiltere’de tren arızası nedeniyle yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı. Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edilirken panik atak geçirenler de oldu.

    Yolcular Manş Tüneli’nde mahsur kaldı

    Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Folkestone kentine giden bir yolcu treni İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde arıza yaptı.

    YOLCULAR SAATLERCE MAHSUR KALDI
    Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edildi.

    Metrelerce uzunluktaki tünelde yürümek zorunda kalan yolcular, başka bir trene bindirilerek Folkestone terminaline götürüldü. Olayın ardından Demiryolu işletmecisi Eurotunnel Le Shuttle, yaşanan arıza nedeniyle yolculardan özür diledi.

    PANİK ATAK GEÇİRENLER OLDU
    Arızalanan trende bulunan 37 yaşındaki Sarah Fellows yaptığı açıklamada, "Servis tüneli korkunçtu. Felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu anlamadan sonu görünmeyen bir yerde yürüyorsunuz. Hepimiz uzun kuyrukta denizin altında bekledik" dedi. Fellows, tünelde panikleyen bir kadının ağladığını, yalnız seyahat eden başka bir kadının ise panik atak geçirdiğini söyledi.
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        Haberler Dünya İngiltere'de tren arızası: Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı
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