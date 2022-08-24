İngiltere'de tren arızası: Yolcular Manş Tüneli'nde mahsur kaldı

Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Folkestone kentine giden bir yolcu treni İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde arıza yaptı.
YOLCULAR SAATLERCE MAHSUR KALDI
Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edildi.
Metrelerce uzunluktaki tünelde yürümek zorunda kalan yolcular, başka bir trene bindirilerek Folkestone terminaline götürüldü. Olayın ardından Demiryolu işletmecisi Eurotunnel Le Shuttle, yaşanan arıza nedeniyle yolculardan özür diledi.
PANİK ATAK GEÇİRENLER OLDU
Arızalanan trende bulunan 37 yaşındaki Sarah Fellows yaptığı açıklamada, "Servis tüneli korkunçtu. Felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu anlamadan sonu görünmeyen bir yerde yürüyorsunuz. Hepimiz uzun kuyrukta denizin altında bekledik" dedi. Fellows, tünelde panikleyen bir kadının ağladığını, yalnız seyahat eden başka bir kadının ise panik atak geçirdiğini söyledi.