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    • Dünya
    • 24.08.2022 12:48
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    • 24.08.2022 13:20
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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in vukuatları bitmiyor: Makam odasında çekilen skandal fotoğraf ortaya çıktı

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in eğlence tutkusu başına bela oldu. Katıldığı bir partide kendinden geçtiği halde bir videosu yayılan Marin'in, yapılan testi uyuşturucu negatif çıktı. Ama Marin'in yaşadığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bir mankenle samimi bir şekilde dans ettiği görüntülerin şoku geçmeden, arkadaşlarının makam odasında çektirdiği yarı çıplak fotoğraflar basına sızdı. Büyük tepki çeken olayın ardından Marin, özür dilemek zorunda kaldı.

    Marin’den yeni skandal: Makam odasına çıplak fotoğraf

    Son zamanlarda katıldığı eğlencelerdeki görüntüleriyle gündeme damga vuran Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, büyük bir skandalın daha öznesi oldu.

    Marin'in bir kulüpte samimi bir şekilde dans ettiği manken Sabina Sarkka'nın, şoke edici bir videosu ortaya çıktı. Sarkka'nın Marin'in makam odasında başka bir kadınla yarı çıplak öpüştükleri bir TikTok videosu basına yansıdı.

    Marin ortaya çıkan skandal nedeniyle özür diledi | Video

    GÖRÜNTÜLER AYAĞA KALDIRDI
    Geçtiğimiz günlerde bir ev partisinde ve eğlence mekanlarında çıkan dans görüntülerinin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı.

    Aynı hafta içinde gece kulübünde ayrı ayrı bir erkek ve kadınla yakın dans görüntüleri ortaya çıkan Marin'in bu defa ise resmi konutta yarı çıplak ve öpüşürken fotoğraf çekilen arkadaşlarının basına sızan fotoğrafı ortaya çıktı.

    SAMİMİ DANS VİDEOUSU SIZMIŞTI
    Fotoğraftaki kadınlardan birinin Marin'in geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş dans ettiği eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu ortaya çıktı.

        Aynı zamanda kadınlardan birinin elinde ise Marin'in resmi toplantılarda kullandığını 'Finland' yazılı kartı tuttuğu da görüldü.

        ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
        Olayın ardından ise Sanna Marin'den açıklama geldi. Marin, böyle bir fotoğrafın asla çekilmemesini gerektiğini söyleyerek özür diledi.

        Marin, "Görüntüyü bu sabah gördüm. Evet, görüntüler (müzik festivali) Ruisrock'tan sonraki Pazar günü resmi konutta (Kesäranta) çekildi. Arkadaşlarım vardı. Yüzdük, saunaya gittik ve bahçede vakit geçirdik. Görüntüler, görünüşe göre, konukların kullanımına açık olan alt kattaki banyoda çekildi. Bence görüntü uygun değil ve çekilmemeliydi" dedi.

            EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM
            Görüntülerin ardından Başbakan mMrin'e yönelik Finlandiya basınında ağır eleştiriler yapıldı.

            Haberi manşetine taşıyan Helsinki Times şu ifadeleri kullandı:
            Başbakanın resmi konutu geleneksel olarak temsil için kullanılmıştır ve önceki başbakanların çoğu burada yaşamamıştır. Marin ve ailesi, görevinin başlangıcından itibaren rezidansa taşındı ve çiftin nikah töreni de burada yapıldı. Rezidansın özel partiler için kullanılması eşi görülmemiş bir durumdur.

            SARKKA DA ÖZÜR DİLEDİ
            Aynı zamanda eski kraliçe Särkkä'dan da bir özür mesajı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Särkkä "10.7 tarihinde yayınlanmaması gereken uygunsuz bir resim yayınladım. Kullandığım için çok pişmanım ve özür dilerim" sözlerine yer verdi.

                GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
                İngiliz basını bir kadınla samimi bir biçimde dans ettiği görüntülerden bahseden Marin'e 'Finlandiya'nın parti düşkünü başbakanı' sıfatını verdi.

                Marin'in daha önce de bir eğlence mekanında evli olmasına rağmen bir eğlence mekanında bir erkekle yakın şekilde dans etmesi baya tepki toplamıştı.

                'UYUŞTURUCU' İDDİASI
                Öte yandan Marin'in dans videoları sonrası "uyuşturucu kullanıyor" iddiaları gündeme gelmişti. Bunun üzerine uyuşturucu testine giren Marin'in testinin sonucu negatif çıktı.

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                Haberler Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in vukuatları bitmiyor: Makam odasında çekilen skandal fotoğraf ortaya çıktı
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