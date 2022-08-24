Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in vukuatları bitmiyor: Makam odasında çekilen skandal fotoğraf ortaya çıktı

Haberi manşetine taşıyan Helsinki Times şu ifadeleri kullandı:

Başbakanın resmi konutu geleneksel olarak temsil için kullanılmıştır ve önceki başbakanların çoğu burada yaşamamıştır. Marin ve ailesi, görevinin başlangıcından itibaren rezidansa taşındı ve çiftin nikah töreni de burada yapıldı. Rezidansın özel partiler için kullanılması eşi görülmemiş bir durumdur.