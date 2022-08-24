Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in vukuatları bitmiyor: Makam odasında çekilen skandal fotoğraf ortaya çıktı

Son zamanlarda katıldığı eğlencelerdeki görüntüleriyle gündeme damga vuran Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, büyük bir skandalın daha öznesi oldu.
Marin'in bir kulüpte samimi bir şekilde dans ettiği manken Sabina Sarkka'nın, şoke edici bir videosu ortaya çıktı. Sarkka'nın Marin'in makam odasında başka bir kadınla yarı çıplak öpüştükleri bir TikTok videosu basına yansıdı.
Marin ortaya çıkan skandal nedeniyle özür diledi | Video
GÖRÜNTÜLER AYAĞA KALDIRDI
Geçtiğimiz günlerde bir ev partisinde ve eğlence mekanlarında çıkan dans görüntülerinin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı.
Aynı hafta içinde gece kulübünde ayrı ayrı bir erkek ve kadınla yakın dans görüntüleri ortaya çıkan Marin'in bu defa ise resmi konutta yarı çıplak ve öpüşürken fotoğraf çekilen arkadaşlarının basına sızan fotoğrafı ortaya çıktı.