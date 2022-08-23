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    • Dünya
    • 24.08.2022 05:38
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    • 24.08.2022 08:34
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    Son dakika: Reuters: ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenledi

    Son dakika: Reuters: ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, 'Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi' dedi. İran ve Suriye cephesinden ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.

    ABD İran bağlantılı hedefleri vurdu

    ABD ordusu bugün erken saatlerde, Suriye'nin doğusunda İran'ın Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

    Açıklamada saldırının 'gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek için' gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

    ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, 'Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi' dedi.

    Bucciono açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    'Başkan Biden'ın talimatıyla, ABD askeri güçleri bugün Suriye'nin Deyrizor kentinde hassas hava saldırıları düzenledi. Bu hassas saldırılar, ABD kuvvetlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplar tarafından ABD personeline karşı yapılan saldırılara benzer saldırılara karşı savunmayı ve korumayı amaçlıyor.'

    İran ve Suriye cephesinden ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.

    CNN International haberi 'Biden, geçen hafta ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınındaki saldırıların ardından Suriye'deki İran destekli gruplara karşı hava saldırıları emri verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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