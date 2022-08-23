Rus siyasetçi Dugin’in kızına yapılan suikastin arkasından iki Ukraynalı kadın casusun ismi çıktı





YANINDAKI MEÇHUL ERKEK

Saldırıdan 1 ay önce mülteci kılığında sınırı geçti. Moskova'da gizlendi. Mini Cooper kiralayıp 3 defa plaka değiştirdi. Darya'yı adım adım takip etti. Olay günü aile festivalinin yapıldığı köye gitti. İki ajan burada Aleksandr Dugin'in cipine bomba yerleştirdi. Etkinlik bittikten sonra babasının aracını kullanan Darya kontağı çevirdi. Saniyeler sonra patlama gerçekleşti. İki ajan araçlarına binip, Pskov'dan Estonya'ya firar etti. Olayla ilgili farklı iddialar da gündeme geldi. Darya festivalden gizemli bir erkekle terk etti. Meçhul kişi araca kadar genç kadına eşlik etti. Ancak son anda araca binmedi.