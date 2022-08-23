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    Rus siyasetçi Dugin’in kızına yapılan suikastin arkasından iki Ukraynalı kadın casusun ismi çıktı

    Rus siyasetçi Dugin’in kızı Darya’nın Ukraynalı iki kadın ajan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Natalya Vovk ile Shaban Sofia, saldırıdan 1 ay önce Rusya’ya girdi. Mini Cooper kiralayıp hedeflerini adım adım takip etti. Saldırıyı gerçekleştirip Estonya’ya geçti.

    Sıra dişi suikast

    Rus lider Putin'in fikir babası olan Aleksandr Dugin'in kızı Darya, bombalı saldırıda can verdi. Rusya istihbaratı (FSB), saldırının Ukrayna gizli servisi SBU tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. İşte suikastın adım adım şifreleri: Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ile Shaban Sofia Mihaylovn anne kız kılığına girdi.



    YANINDAKI MEÇHUL ERKEK
    Saldırıdan 1 ay önce mülteci kılığında sınırı geçti. Moskova'da gizlendi. Mini Cooper kiralayıp 3 defa plaka değiştirdi. Darya'yı adım adım takip etti. Olay günü aile festivalinin yapıldığı köye gitti. İki ajan burada Aleksandr Dugin'in cipine bomba yerleştirdi. Etkinlik bittikten sonra babasının aracını kullanan Darya kontağı çevirdi. Saniyeler sonra patlama gerçekleşti. İki ajan araçlarına binip, Pskov'dan Estonya'ya firar etti. Olayla ilgili farklı iddialar da gündeme geldi. Darya festivalden gizemli bir erkekle terk etti. Meçhul kişi araca kadar genç kadına eşlik etti. Ancak son anda araca binmedi.



    RUSYA CIA'YI İŞARET ETTİ
    Saldırı sonrası Rus medyasından farklı iddialar geldi. Başta Pravda olmak üzere birçok Rus gazetesi adı gizli tutulan FSB yetkilisinin ABD gizli servisi CA'yı işaret ettiğini söyledi. Söz konusu yetkili "CIA, Ukrayna istihbaratına destek verdi" dedi. vrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz ise asıl hedefin baba Dugin olduğunu kaydetti. Dugin, patlamanın ardından olay yerine gitti. Kızının parçalanmış bedenini görünce böyle feryat etti.



        CİPTEN GERİYE BU GÖRÜNTÜ KALDI
        İşte son anda Daria'nın aracına binmekten vazgeçen gizemli erkek... Dugin, cipine güvenlik için 4 kamera taktırmıştı. İddiaya göre kameralar evde bilgisayara görüntü yolladı. Rus gizli servisi şimdi o kayıtları inceliyor. 1979 doğumlu Natalya Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlemesi ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri kamuoyuna servis edildi. Görüntülerde, Vovk'un tanınmamak için saç rengini değiştirdiği görüldü. Ukrayna Gizli Servisi için çalışan Shaban Sofia'nın Moskova doğumlu olduğu belirtildi.

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