Rus lider Putin'in fikir babası olan Aleksandr Dugin'in kızı Darya, bombalı saldırıda can verdi. Rusya istihbaratı (FSB), saldırının Ukrayna gizli servisi SBU tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. İşte suikastın adım adım şifreleri: Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ile Shaban Sofia Mihaylovn anne kız kılığına girdi.
YANINDAKI MEÇHUL ERKEK
Saldırıdan 1 ay önce mülteci kılığında sınırı geçti. Moskova'da gizlendi. Mini Cooper kiralayıp 3 defa plaka değiştirdi. Darya'yı adım adım takip etti. Olay günü aile festivalinin yapıldığı köye gitti. İki ajan burada Aleksandr Dugin'in cipine bomba yerleştirdi. Etkinlik bittikten sonra babasının aracını kullanan Darya kontağı çevirdi. Saniyeler sonra patlama gerçekleşti. İki ajan araçlarına binip, Pskov'dan Estonya'ya firar etti. Olayla ilgili farklı iddialar da gündeme geldi. Darya festivalden gizemli bir erkekle terk etti. Meçhul kişi araca kadar genç kadına eşlik etti. Ancak son anda araca binmedi.
RUSYA CIA'YI İŞARET ETTİ
Saldırı sonrası Rus medyasından farklı iddialar geldi. Başta Pravda olmak üzere birçok Rus gazetesi adı gizli tutulan FSB yetkilisinin ABD gizli servisi CA'yı işaret ettiğini söyledi. Söz konusu yetkili "CIA, Ukrayna istihbaratına destek verdi" dedi. vrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz ise asıl hedefin baba Dugin olduğunu kaydetti. Dugin, patlamanın ardından olay yerine gitti. Kızının parçalanmış bedenini görünce böyle feryat etti.