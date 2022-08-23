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    • Dünya
    • 23.08.2022 15:22
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    • 23.08.2022 15:44
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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni videosu sızdı! Manken Sabina Sarkka ile yakın temas

    Finlandiya, Başbakan Sanna Marin'in bombalarını konuşuyor. Katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından tartışmaların odağı olan Başbakan Sanna Marin'in uyuşturucu testinin sonucunun negatif çıktığı bildirilmişti. Marin'in bir bombası daha patladı.Yeni sızan videoda Finlandiya Başbakanının manken Sabina Sarkka ile yakın bir şekilde dans ettiği görüldü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Sanna Marin’in yeni videosu sızdı!

    Finlandiya'da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından Başbakan Sanna Marin dünyanın gündemine oturdu.

    UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI
    Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya'da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin'e, 19 Ağustos'ta yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.


    Fotoğrafta: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

    Açıklamaya göre, yapılan testte Marin'in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi.

    Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.

    YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
    Sanna Marin'in uyuşturucu testinin ardından bir bombası daha patladı.

    Finlandiya Başbakanı ile ünlü mankenin dansı | VİDEO İZLE

    SABİNA SARKKA İLE DANS
    Son videoda Marin, manken Sabina Sarkka ile yakın bir şekilde dans ederken görüldü.

    Başbakan Marin'in kıyafeti, videonun daha önce sızanlarla aynı geceden olduğuna işaret ediyor.

        MANKEN SARKKA 6 GÜN ÖNCE EŞİNDEN AYRILDI
        2012 Miss World yarışmasında Finlandiya'yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Sarkka, 6 gün önce yaptığı açıklamada eşi Ossi Kivimaki ile ayrıldığını açıklamıştı.


        Fotoğrafta: Manken Sabina Sarkka

        BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ
        Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

        Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

        Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

        Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

        Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.

        Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

        Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.
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