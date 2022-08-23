Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni videosu sızdı! Manken Sabina Sarkka ile yakın temas

Finlandiya'da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından Başbakan Sanna Marin dünyanın gündemine oturdu.
UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI
Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya'da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin'e, 19 Ağustos'ta yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.
Fotoğrafta: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin
Açıklamaya göre, yapılan testte Marin'in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi.
Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
Sanna Marin'in uyuşturucu testinin ardından bir bombası daha patladı.
Finlandiya Başbakanı ile ünlü mankenin dansı | VİDEO İZLE
SABİNA SARKKA İLE DANS
Son videoda Marin, manken Sabina Sarkka ile yakın bir şekilde dans ederken görüldü.
Başbakan Marin'in kıyafeti, videonun daha önce sızanlarla aynı geceden olduğuna işaret ediyor.