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    • Dünya
    • 23.08.2022 19:11
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    • 23.08.2022 19:31
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    Avrupa'da alarm: Son 500 yılın en kurak dönemi

    Pandemi ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, enflasyon ile hayat pahalılığının sarstığı Avrupa, yeni bir krizle karşı karşıya. Rusya'nın ambargolara karşılık doğal gazı kesme kararının ardından enerji krizini derinden yaşayan Avrupa, kara kış boyunca ne yapacağını düşünürken, yüksek sıcaklıkların neden olduğu kuraklıkla baş etmekte zorunda kaldı. Son 500 yılın en kurak dönemini geçiren Avrupa, soruna çareler arıyor.

    Avrupa’da alarm: Son 500 yılın en yükseği

    Avrupa Birliği Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa'nın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini açıkladı.

    YÜZDE 17'Sİ ALARM DURUMUNDA
    AB Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin veri ve analizlerine dayanarak hazırladığı 'Avrupa'daki Kuraklık-Ağustos 2022' raporu yayımlandı.

    Raporda Avrupa'nın birçok bölgesindeki kuraklık durumunun endişe verici olduğu vurgulandı.

    Temmuz ayındaki endişe verici durumun devam ettiği, AB topraklarının yüzde 47'sinin halen 'uyarı', yüzde 17'sinin ise 'alarm' durumunda olduğu kaydedildi.

        SON 500 YILIN EN KURAK DÖNEMİ
        Toplamda AB topraklarının yüzde 64'ünün uyarı veya alarm durumunda olduğu ifade edildi.

        JRC uzmanlarının Avrupa'daki mevcut kuraklığı, 'son 500 yılın en kurak dönemi' olarak değerlendirdiği ifade edildi.

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        AB düzeyinde mısır, soya fasulyesi ve ayçiçeği mahsulünün son 5 yıl ortalamasının sırasıyla yüzde 16, yüzde 15 ve yüzde 12 altında olduğu belirtildi.

            ELEKTRİK ÜRETİMİ AZALDI
            Yağış olmaması nedeniyle Avrupa'daki hemen hemen tüm nehirlerde su seviyesinin düştüğü, enerji santrallerinin hidroelektrik üretiminin azaldığı, soğutma sistemleri ve nehir taşımacılığının aksadığı belirtildi.

            SU KULLANIMINI KISITLAMA KARARI
            Birkaç AB üyesi ülkenin, önümüzdeki haftalarda arzın tehlikeye girmesine karşın su kullanımını kısıtlamak için önlemler aldığı aktarıldı.

            Önümüzdeki aylarda, Kasım 2022'ye kadar Akdeniz'in batısında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

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