Avrupa'da alarm: Son 500 yılın en kurak dönemi

Avrupa Birliği Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa'nın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini açıkladı.
YÜZDE 17'Sİ ALARM DURUMUNDA
AB Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi'nin (JRC) Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin veri ve analizlerine dayanarak hazırladığı 'Avrupa'daki Kuraklık-Ağustos 2022' raporu yayımlandı.
Raporda Avrupa'nın birçok bölgesindeki kuraklık durumunun endişe verici olduğu vurgulandı.
Temmuz ayındaki endişe verici durumun devam ettiği, AB topraklarının yüzde 47'sinin halen 'uyarı', yüzde 17'sinin ise 'alarm' durumunda olduğu kaydedildi.