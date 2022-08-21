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    Rusya'ya büyük şok! En gelişmiş hava savunma sistemiyle koruma altına alınan Kırım’daki Karadeniz Filosu üssü bombalandı

    Rusya’nın Kırım’daki Karadeniz Filosu üssü bombalandı! Aliexpress’te satılan drone’la yapılan saldırı, şok etkisi yarattı. Çünkü ada, en gelişmiş hava savunma sistemleriyle korumaya alınmıştı!

    Üs düzey saldırı

    Rusya-Ukrayna Savaşı dünyanın dengesini değiştirdi. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da yaşanan patlamalar, gerginliğin fitilini ateşledi. Dün ise dünyayı şoke eden bir hamle geldi. Rusya'nın Akyar'daki (Sivastopol) Karadeniz Filosu karargahına, patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlendi! Saldırının Alibaba ve Aliexpress'te satılan ve değeri 19 bin euro olan Skyeye 5000mm isimli drone'la yapıldığı iddia edildi. Üstelik bu drone'un Novoshakhtinsk'te bulunan bir Rus petrol rafinerisine yapılan kamikaze saldırısında da kullanıldığı belirtildi. Drone'un 45 kilo bomba taşıyabileceği de belirtildi. Rusya'nın Kırım'ı S-400, S-350, Tor, Buk ve Pantsir hava savunma sistemleri ile Krasukha-4 gibi elektronik harp sistemleriyle korumasına rağmen yaşanan saldırı şaşkına çevirdi. Putin'in olaydan 2 gün önce Karadeniz filosu komutanı Viktor Sokolov'u görevden alıp yerine Igor Ospinov'u atamıştı.

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    Haberler Dünya Rusya'ya büyük şok! En gelişmiş hava savunma sistemiyle koruma altına alınan Kırım’daki Karadeniz Filosu üssü bombalandı
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