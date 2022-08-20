Almanya'da tasarruf önerisi: Duş almayın bez kullanın

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa'da yaşanan enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geldi.
ALMANYA'YI ENERJİ KRİZİ VURDU
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa, Rusya'yı izole eden yaptırımlara başvurdu. Öyle ki Rus öğrencilerden, Rus sanatçılara kadar herkes yaptırımlardan nasibini aldı.
Swift kanalından dahi çıkarılan Rusya ekonomik olarak ağır darbeler aldı. Putin ise Avrupa'ya en sert darbeyi doğal gaz üzerinden vurdu. Avrupa ülkelerinin göbekten bağlı olduğu Rusya, enerji silahı ile Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini krize sürükledi.
İLGİNÇ ENERJİ TASARRUFU ÖNERİLERİ GELİYOR
Rusya'nın gaz silahını çekmesi ile enerji buhranı yaşayan Avrupa'da gazeteler, televizyonlar, dergiler ve siyasiler her gün yeni bir enerji tasarrufu tavsiyesinde bulunuyor. Son tavsiye ise kişisel hijyene kadar varmış durumda.
"DUŞ ALMAYIN, BEZ KULLANIN"
Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş." dedi.
11 MİLYON KİŞİYİ YÖNETİYOR
Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var.
Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.