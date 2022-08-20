Almanya'da tasarruf önerisi: Duş almayın bez kullanın

İLGİNÇ ENERJİ TASARRUFU ÖNERİLERİ GELİYOR

Rusya'nın gaz silahını çekmesi ile enerji buhranı yaşayan Avrupa'da gazeteler, televizyonlar, dergiler ve siyasiler her gün yeni bir enerji tasarrufu tavsiyesinde bulunuyor. Son tavsiye ise kişisel hijyene kadar varmış durumda.

"DUŞ ALMAYIN, BEZ KULLANIN"

Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş." dedi.

11 MİLYON KİŞİYİ YÖNETİYOR

Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var.

Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.