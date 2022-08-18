Pakistan Başbakanı Şerif'ten flaş Türkiye açıklaması: Son anlaşmayla ile ticaret artacak

Şerif, görüşmede, Pakistan ile Türkiye arasında dostça ilişkiler olduğunu belirterek, iki ülkenin ticaret, yatırım, enerji ve iletişim alanında ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Son imzalanan Mal Ticareti Anlaşması'nın mal, hizmet ve yatırım konusunda yeni yollar oluşturacağını vurgulayan Şerif, anlaşmayla İslamabad ile Ankara arasındaki ticaret hacminin artacağına işaret etti.