İngiltere'yi sel vurdu: Metro ve tren seferleri iptal edildi

YENİ ROTALAR BELİRLEYİN

Nottinghamshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, kasabada "selle ilgili 3 farklı olaya" müdahale ettiğini ve bunların sular içinde kalmış bir ev ve sel suyunda mahsur kalan arabalarla ilgili olduğunu aktardı.

İngiltere Çevre Ajansı ise bölge sakinlerine, "Lütfen nehir kenarlarındaki alçak patikaları kullanmaktan kaçının ve nehir sularının yükselmesinden etkilenmemek için yeni seyahat rotaları belirleyin" uyarısında bulundu.