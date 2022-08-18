İngiltere'yi sel vurdu: Metro ve tren seferleri iptal edildi

İngiltere'nin başkenti Londra da dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerindeki şehir ve kasabalarda şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi.
ULAŞIM AKSADI
Ülke genelinde haftalarca süren sıcak ve kuru havanın ardından özellikle güneydoğu bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde yollar sular altında kaldı, ulaşım aksadı.
KEHRİBAR RENGİ FIRTINA
İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kesimleri için sarı renkli hava uyarısı yayınlarken, Londra'nın güneyinden Brighton'a doğru ilerleyen ve kıyı şeridi boyunca devam eden güneydoğu bölgeleri için kehribar rengi fırtına uyarısında bulundu.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Meteoroloji Ofisi, yağış nedeniyle meydana gelen aksamaların bugün geç saatlere kadar devam edeceğini ve sel sularından kaynaklanan hayati tehlike alarmının saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
Şiddetli yağış nedeniyle başkent Londra'daki tren ve metro istasyonlarını su basması nedeniyle seferler iptal edildi.
TİYATROYU SU BASTI
Şiddetli yağış ayrıca evleri ve iş yerlerini vurdu. İnsanlar, binalarda ve arabalarında mahsur kaldı.
Londra'nın Islington ilçesinde yer alan bir tiyatro salonunda yağış nedeniyle binanın su sızdırması üzerine seyirciler ve oyuncular tahliye edildi.
SEFERLER ASKIYA ALINDI
Ülkenin Nottinghamshire bölgesinde yer alan Worksop adlı kasabada da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle tren ve otobüs seferleri askıya alındı. Bölge sakinleri, yağışın çok fazla hasara neden olduğunu söyledi.
YENİ ROTALAR BELİRLEYİN
Nottinghamshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, kasabada "selle ilgili 3 farklı olaya" müdahale ettiğini ve bunların sular içinde kalmış bir ev ve sel suyunda mahsur kalan arabalarla ilgili olduğunu aktardı.
İngiltere Çevre Ajansı ise bölge sakinlerine, "Lütfen nehir kenarlarındaki alçak patikaları kullanmaktan kaçının ve nehir sularının yükselmesinden etkilenmemek için yeni seyahat rotaları belirleyin" uyarısında bulundu.