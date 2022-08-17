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    • Dünya
    • 17.08.2022 21:17
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    • 17.08.2022 21:18
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    Yer: Fas'ın Huribga eyaleti... Katliam gibi otobüs kazası: 15 ölü, 37 yaralı

    Fas'ın Huribga vilayetinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Virajda devrilen yolcu otobüsünde bulunan 15 kişi yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı.

    Katliam gibi otobüs kazası! Çok sayıda ölü var

    Fas'ın Huribga vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

    Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Huribga'daki yerel yetkililer, bu sabah Kazablanka'dan Ayt Attab bölgesi istikametine giden bir yolcu otobüsünün, Huribga vilayetinin Bulenvar bölgesinden geçen 11 numaralı karayolundaki virajlardan birinde devrildiğini duyurdu.

    Kazada 15 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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