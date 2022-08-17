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    • Dünya
    • 17.08.2022 15:15
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    • 17.08.2022 15:15
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    Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir

    Rusya-Ukrayna savaşı 'nükleer' çatışma riskini artırdı. Savaşın başlamasıyla birlikte artan tansiyon nükleer silahlara sahip ABD ve Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde yaşadıkları kriz dönemlerini hatırlattı. Ancak akıllara krizin olası bir çatışma ihtimaline evrilmesi dünyayı korkuya boğdu. Araştrımacılar, nükleer savaş döneminde 5 milyardan fazla insanın açlıktan ölebileceğini açıkladı.

    Korkunç ’nükleer savaş’ senaryosu

    ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaşta mevcut spekülasyonların çoğu, bombalamanın dehşetine odaklandı. Ancak ortaya konan veriler bombalamının ortaya çıkacak manzaranın yıkıcı olacağını ortaya koyuyor.

    5 MİLYAR İNSAN ÖLEBİLİR
    Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, gerçek ıstırabın çatışmadan sonraki yıllarda, arz kesintisinde yaşanacağını ortaya koydu.

    Nükleer savaş çıkması halinde yanan şehirlerden gelen kül ve kurum atmosfere girip güneş ışığını engellediği için 5 milyardan fazla insan açlıktan ölebilir.

    Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; yerel altyapının tahribatı, nükleer bir kışın gıda ürünleri üzerindeki etkisiyle daha da artacak.

    Kül, atmosfere girdiğinde oluşacak soğutma etkisi bir veya bir yıl içinde zirve yapacak, ancak sıcaklıklardaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.

    GIDA ARZINDA YÜZDE 90'LIK DÜŞÜŞ
    ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük gıda üreticilerinin üzerindeki duman ve kül bulutları, dünyanın gıda arzında yüzde 90'lık bir düşüşe sebep olacak.

    ABD ve Rusya, nükleer savaşta yok olmasa bile, gıda üretim kapasiteleri bozulacak.

    2 MİLYAR İNSAN AÇ KALABİLİR
    Gıda ithalatına bel bağlayan ülkeler için durum iki kat yıkıcı olacak.

    Araştırmacılar, nükleer kışın 2 milyar insanın açlığına yol açabileceğini belirledi.

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