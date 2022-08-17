Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir

ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaşta mevcut spekülasyonların çoğu, bombalamanın dehşetine odaklandı. Ancak ortaya konan veriler bombalamının ortaya çıkacak manzaranın yıkıcı olacağını ortaya koyuyor.

5 MİLYAR İNSAN ÖLEBİLİR

Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, gerçek ıstırabın çatışmadan sonraki yıllarda, arz kesintisinde yaşanacağını ortaya koydu.

Nükleer savaş çıkması halinde yanan şehirlerden gelen kül ve kurum atmosfere girip güneş ışığını engellediği için 5 milyardan fazla insan açlıktan ölebilir.

Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; yerel altyapının tahribatı, nükleer bir kışın gıda ürünleri üzerindeki etkisiyle daha da artacak.

Kül, atmosfere girdiğinde oluşacak soğutma etkisi bir veya bir yıl içinde zirve yapacak, ancak sıcaklıklardaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.