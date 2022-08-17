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    • Dünya
    • 17.08.2022 16:36
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    • 17.08.2022 16:41
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    Almanya'nın gaz sıkıntısı: En fazla 2.5 ay yeter

    Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından Rusya'ya yönelik ambargolarda başı çeken Almanya, kış yaklaşırken kara kara doğal gaz hesapları yapıyor. Yetkililer, gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini ifade etti.

    Almanya’yı ’kara kış’ bekliyor: En fazla 2.5 ay yeter

    Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin 2.5 ay yetebilecek stok yapabileceğini duyurdu.

    ESKİSİNDEN BİRAZ HIZLIYIZ
    Müller, gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95'ini karşılayabileceğini konusunda uyarıda bulundu.

    Müller şu ifadeleri kullandı:
    Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya'nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2.5 ay boyunca karşılayabilecektir.

    Depoları doldurmak konusunda eskisinden biraz daha hızlıyız, ancak bu rahatlayabileceğimizin bir işareti değil. İyi arz ve talep koşullarında bile Almanya'daki tüm depolama tesislerinin Kasım ayında yüzde 95 oranında dolu olacağının sözünü veremem.

        ŞU ANDA YÜZDE 77 DOLU
        En iyi senaryoda, bunların dörtte üçü hedefe ulaşacak. Alman gaz depolama tesisleri şu anda yüzde 77 dolu.

        TASARRUF ÖNLEMLERİ ALINDI
        Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

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        Haberler Dünya Almanya'nın gaz sıkıntısı: En fazla 2.5 ay yeter
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