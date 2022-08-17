Almanya'nın gaz sıkıntısı: En fazla 2.5 ay yeter

Müller şu ifadeleri kullandı:

Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya'nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2.5 ay boyunca karşılayabilecektir.