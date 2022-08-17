Almanya'nın gaz sıkıntısı: En fazla 2.5 ay yeter

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin 2.5 ay yetebilecek stok yapabileceğini duyurdu.
ESKİSİNDEN BİRAZ HIZLIYIZ
Müller, gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95'ini karşılayabileceğini konusunda uyarıda bulundu.
Müller şu ifadeleri kullandı:
Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya'nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2.5 ay boyunca karşılayabilecektir.
Depoları doldurmak konusunda eskisinden biraz daha hızlıyız, ancak bu rahatlayabileceğimizin bir işareti değil. İyi arz ve talep koşullarında bile Almanya'daki tüm depolama tesislerinin Kasım ayında yüzde 95 oranında dolu olacağının sözünü veremem.