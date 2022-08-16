Zelenski'den Zaporijya uyarısı: Radyasyon kazası Türkiye'yi de etkileyebilir

YENİ YAPTIRIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Zelenski, "Bu konu zaten en yüksek -BM ve IAEA- uluslararası düzeyde dile getirildi. Rusya'nın nükleer şantajı devletler arasında da tartışılıyor. G7'nin dışişleri bakanlarından konuya dair açıklama yapılmıştı. Bu nükleer krizden Rusya'nın sorumlu olduğunu açıkça anlıyorlar. Ancak tartışmalardan ve çağrılardan Rusya'ya, Rosatom'a ve terörist devletin tüm nükleer endüstrisine karşı yeni sert yaptırımlara geçiş yapmamız gerekiyor. Tüm Rus birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın tesisten ve komşu bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.