Zelenski'den Zaporijya uyarısı: Radyasyon kazası Türkiye'yi de etkileyebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde tehlikeye neden olan kışkırtmalarının sürdüğünü vurguladı.
ACİLEN HAREKE GEÇİLMELİ
Zelenski şunları söyledi: Bütün bunlar, Rusya'nın, Rusya'ya güçlerini santralden çekmesi çağrısında bulunan Avrupa Birliği ülkelerinin ve diğer 15 ülkenin (toplamda 42) güvenlik taleplerini reddettiğini açıkça gösteriyor. Bir terör devleti, özellikle böylesine hassas bir konuda uluslararası toplumun taleplerini tamamen görmezden geliyorsa, bu, acilen harekete geçilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.
RADYASYON KAZASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEBİLİR
Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki herhangi bir radyasyon kazasının, AB ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve daha uzak bölgelerdeki ülkeleri etkileyebileceğini söyledi.
YENİ YAPTIRIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Zelenski, "Bu konu zaten en yüksek -BM ve IAEA- uluslararası düzeyde dile getirildi. Rusya'nın nükleer şantajı devletler arasında da tartışılıyor. G7'nin dışişleri bakanlarından konuya dair açıklama yapılmıştı. Bu nükleer krizden Rusya'nın sorumlu olduğunu açıkça anlıyorlar. Ancak tartışmalardan ve çağrılardan Rusya'ya, Rosatom'a ve terörist devletin tüm nükleer endüstrisine karşı yeni sert yaptırımlara geçiş yapmamız gerekiyor. Tüm Rus birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın tesisten ve komşu bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.