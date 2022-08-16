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    • Dünya
    • 16.08.2022 16:07
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    • 16.08.2022 16:07
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    Zelenski'den Zaporijya uyarısı: Radyasyon kazası Türkiye'yi de etkileyebilir

    Ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Zaprorijya Nükleer Santrali’nde ‘kışkırtıcı’ bombardımanına devam ettiğini belirten, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, herhangi bir radyasyon kazasının, AB ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve daha uzak bölgelerdeki ülkeleri etkileyebileceğini söyledi.

    Zelenski’den nükleer uyarı: Türkiye’yi de etkileyebilir

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde tehlikeye neden olan kışkırtmalarının sürdüğünü vurguladı.

    ACİLEN HAREKE GEÇİLMELİ
    Zelenski şunları söyledi: Bütün bunlar, Rusya'nın, Rusya'ya güçlerini santralden çekmesi çağrısında bulunan Avrupa Birliği ülkelerinin ve diğer 15 ülkenin (toplamda 42) güvenlik taleplerini reddettiğini açıkça gösteriyor. Bir terör devleti, özellikle böylesine hassas bir konuda uluslararası toplumun taleplerini tamamen görmezden geliyorsa, bu, acilen harekete geçilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

    RADYASYON KAZASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEBİLİR
    Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki herhangi bir radyasyon kazasının, AB ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve daha uzak bölgelerdeki ülkeleri etkileyebileceğini söyledi.

    YENİ YAPTIRIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ
    Zelenski, "Bu konu zaten en yüksek -BM ve IAEA- uluslararası düzeyde dile getirildi. Rusya'nın nükleer şantajı devletler arasında da tartışılıyor. G7'nin dışişleri bakanlarından konuya dair açıklama yapılmıştı. Bu nükleer krizden Rusya'nın sorumlu olduğunu açıkça anlıyorlar. Ancak tartışmalardan ve çağrılardan Rusya'ya, Rosatom'a ve terörist devletin tüm nükleer endüstrisine karşı yeni sert yaptırımlara geçiş yapmamız gerekiyor. Tüm Rus birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın tesisten ve komşu bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.

        GÜNEYDE DÜŞMANA BASKI UYGULUYORUZ
        Cephedeki duruma dair de bilgi veren Zelenski, durumda geçen gün boyunca önemli bir değişiklik olmadığını, Ukrayna ordusunun Donbas'ta, Harkiv bölgesinde direnişinin devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin güneyinde düşmana baskı uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

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