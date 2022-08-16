Hayat pahalılığı Amerikalıyı canından bezdirdi: Fiyatlar rezalet

ÜCRET ARTIŞLARINI ERİTTİ

Bu yük, orantısız bir şekilde, zaten fiyat dalgalanmalarından büyük ölçüde etkilenen düşük gelirli Amerikalılar tarafından üstleniliyor. Amerikalı işçiler, son aylarda güçlü ücret artışları görmüş olsalar da, enflasyon bunları tamamen eritti." ifadelerine yer verildi.

BİDEN: İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun yatışmasına dair işaretler gördüklerini söylemiş, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." şeklinde konuşmuştu.