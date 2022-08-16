ABD'de enflasyon verileri, 40 yılın zirvesini gördü. Benzin fiyatları başta olmak üzere temel gıda maddelerine kadar yansıyan fiyat artışları ABD vatandaşlarını hayat pahalılığıyla karşı karşıya bıraktı. Yapılan bir sokak röportajında Amerikalıların tepkisi mikrofonlara yansıdı.
Hayat pahalılığı Amerikalıyı canından bezdirdi: Fiyatlar rezalet
717 DOLAR MALİYET
ABD'de enflasyon, ülkedeki her bir vatandaşa ayda ortalama 717 dolara mal oluyor.
Son açıklanan verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyon, ABD'de yüzde 8,5 düzeyinde bulunuyor.
GÜNDEM MALİ SIKIŞIKLIK
Fox Business'ın haberine göre, ülkedeki mali sıkışıklık; arabalar, kiralar, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere bazı kalemlerdeki artan maliyetten kaynaklanıyor.
Kendilerine mikrofon uzatılan Amerikalı vatandaşlar, karşı karşıya kaldıkları durumu anlattı.
HER ŞEY YUKARI ÇIKIYOR
Demeç verenlerden biri, "200 dolarlık faturaları biriktiriyorum." derken, diğerleri de "Fiyatları kasadayken fark ettim, rezalet. Marketler, benzin, su, elektrik, her şey yukarı çıkıyor." şeklinde ifadeler kullandı.