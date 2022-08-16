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    • Dünya
    • 16.08.2022 16:32
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    • 16.08.2022 17:10
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    Hayat pahalılığı Amerikalıyı canından bezdirdi: Fiyatlar rezalet

    Pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasasındaki krizi derinleştirdi. Enerji fiyatları ve tahıl krizinin neden olduğu küresel ölçekteki enflasyon dev ekonomileri de vurdu. ABD'de enflasyon oranı Haziran'da yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon ABD vatandaşlarının alım gücünü derinden etkiledi. Yapıaln bir sokak röportajında hayat pahalılığından şikayetçi bir Amerikalı, "Fiyatlar rezalet, her şey yukarı çıkıyor" ifadesini kullandı.

    ABD’yi enflasyon vurdu! Şikayetler yükseldi

    ABD'de enflasyon verileri, 40 yılın zirvesini gördü. Benzin fiyatları başta olmak üzere temel gıda maddelerine kadar yansıyan fiyat artışları ABD vatandaşlarını hayat pahalılığıyla karşı karşıya bıraktı. Yapılan bir sokak röportajında Amerikalıların tepkisi mikrofonlara yansıdı.

    Hayat pahalılığı Amerikalıyı canından bezdirdi: Fiyatlar rezalet

    717 DOLAR MALİYET
    ABD'de enflasyon, ülkedeki her bir vatandaşa ayda ortalama 717 dolara mal oluyor.

    Son açıklanan verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyon, ABD'de yüzde 8,5 düzeyinde bulunuyor.

    GÜNDEM MALİ SIKIŞIKLIK
    Fox Business'ın haberine göre, ülkedeki mali sıkışıklık; arabalar, kiralar, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere bazı kalemlerdeki artan maliyetten kaynaklanıyor.

    Kendilerine mikrofon uzatılan Amerikalı vatandaşlar, karşı karşıya kaldıkları durumu anlattı.

    HER ŞEY YUKARI ÇIKIYOR
    Demeç verenlerden biri, "200 dolarlık faturaları biriktiriyorum." derken, diğerleri de "Fiyatları kasadayken fark ettim, rezalet. Marketler, benzin, su, elektrik, her şey yukarı çıkıyor." şeklinde ifadeler kullandı.

        SICAKLIĞINI HİSSEDİYORLAR
        Haberi sunan spiker,"Amerikalılar, her gün enflasyonun sıcaklığını hissediyor. Enflasyon, ayda ortalama 717 dolara mal oluyor." dedi.

        CİDDİ BASKILARA NEDEN OLUYOR
        Haberde ayrıca, "Kavurucu yüksek enflasyon, yiyecek ve kira gibi günlük ihtiyaçlarını daha fazla ödemek zorunda kalan çoğu ABD hanesi için ciddi mali baskılara neden oluyor.

        ÜCRET ARTIŞLARINI ERİTTİ
        Bu yük, orantısız bir şekilde, zaten fiyat dalgalanmalarından büyük ölçüde etkilenen düşük gelirli Amerikalılar tarafından üstleniliyor. Amerikalı işçiler, son aylarda güçlü ücret artışları görmüş olsalar da, enflasyon bunları tamamen eritti." ifadelerine yer verildi.

        BİDEN: İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ
        ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun yatışmasına dair işaretler gördüklerini söylemiş, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." şeklinde konuşmuştu.

        Ülkede enflasyon, geçtiğimiz haziran ayında yüzde 9,1 ile son 41 yılın zirvesini görmüştü.

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        Haberler Dünya Hayat pahalılığı Amerikalıyı canından bezdirdi: Fiyatlar rezalet
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