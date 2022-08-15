Mavi Vatan'da anlaşma Libya'ya da kazandırdı! Doğal gaz ve petrol çalışmaları başladı

Türkiye ve Libya arasından imzalanan deniz yetki alanı anlaşması Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin gerçek dışı talepleri uluslararası alanda da devre dışı kalırken, Türkiye ve Libya doğal zenginlikler ile askeri ve sivil deniz araçların dolaşımı noktasında kazanımlar elde edildi.
GENİŞ ALANLARI BİZE KAZANDIRDI
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Libya'da yayınlanan "Panorama" adlı televizyon programında, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na dair açıklamalarda bulundu.
Libyalı Bakan, "Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı." dedi.
PETROL VE GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI
Mutabakatın öngördüğü alanlarda petrol ve gaz arama çalışmaları yapılması konusunda girişimde bulunduklarına dikkati çeken Avn, şu ifadeleri kullandı:
"Mutabakatın bizlere sağladığı alanlarda petrol ve gaz arama çalışmalarını başlatması için eski Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ile konuşmuştuk ancak kendisi ilgilenmedi."