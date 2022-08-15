Mavi Vatan'da anlaşma Libya'ya da kazandırdı! Doğal gaz ve petrol çalışmaları başladı

29 PETROL VE 12 DOĞAL GAZ BÖLGESİ KEŞFEDİLDİ

Avn, ülkesinin petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin, "Libya'nın günlük petrol üretimini 3 milyon varile çıkarması için 10 yıl kadar bir süreye ihtiyacı var. Petrol Bakanlığı verilerine göre, halihazırda 29 petrol ve 12 doğal gaz bölgesi keşfedildi." diye konuştu