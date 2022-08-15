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    • Dünya
    • 15.08.2022 16:27
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    • 15.08.2022 16:30
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    Mavi Vatan'da anlaşma Libya'ya da kazandırdı! Doğal gaz ve petrol çalışmaları başladı

    Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz yetki alanına ilişkin anlaşması Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hukuka ayrı taleplerine ağır darbe indirmişti. Birleşmiş Milletler'in onayladığı anlaşma Mavi Vatan'ı ulusararası alanda hukuki güvenceye kavuşturmuştu. Anlaşma Türkiye'ye olduğu kadar Libya'ya da Doğu Akdeniz'de alan açtı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, mutabakatın öngördüğü alanlarda petrol ve gaz arama çalışmaları yapılması konusunda girişimde bulunduklarını açıkladı.

    Mavi Vatan’da anlaşma Libya’nın yüzünü güldürdü

    Türkiye ve Libya arasından imzalanan deniz yetki alanı anlaşması Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin gerçek dışı talepleri uluslararası alanda da devre dışı kalırken, Türkiye ve Libya doğal zenginlikler ile askeri ve sivil deniz araçların dolaşımı noktasında kazanımlar elde edildi.

    GENİŞ ALANLARI BİZE KAZANDIRDI
    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Libya'da yayınlanan "Panorama" adlı televizyon programında, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na dair açıklamalarda bulundu.

    Libyalı Bakan, "Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı." dedi.

    PETROL VE GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI
    Mutabakatın öngördüğü alanlarda petrol ve gaz arama çalışmaları yapılması konusunda girişimde bulunduklarına dikkati çeken Avn, şu ifadeleri kullandı:

    "Mutabakatın bizlere sağladığı alanlarda petrol ve gaz arama çalışmalarını başlatması için eski Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ile konuşmuştuk ancak kendisi ilgilenmedi."

        29 PETROL VE 12 DOĞAL GAZ BÖLGESİ KEŞFEDİLDİ
        Avn, ülkesinin petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin, "Libya'nın günlük petrol üretimini 3 milyon varile çıkarması için 10 yıl kadar bir süreye ihtiyacı var. Petrol Bakanlığı verilerine göre, halihazırda 29 petrol ve 12 doğal gaz bölgesi keşfedildi." diye konuştu

        Libya'da petrol üretiminde çeşitli sorunlar yaşandığını aktaran Avn, başlıca sorunun "yabancı şirketlerin Libya'da çalışmaya endişeyle yaklaşması" olduğunu sözlerine ekledi.

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        Haberler Dünya Mavi Vatan'da anlaşma Libya'ya da kazandırdı! Doğal gaz ve petrol çalışmaları başladı
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