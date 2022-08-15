Eski ABD Başkanı Donal Trump FBI tarafından yapılan baskında pasaportlarının “çalındığını” iddia etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesine 8 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında pasaportlarının "çalındığını" öne sürdü.
Trump, "Truth Social" adlı sosyal medya hesabından, "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago'ya yapılan baskında (birinin tarihi geçmiş) üç pasaportum çalındı." ifadelerini paylaştı.
Baskınının siyasi olduğunu savunan Trump, paylaşımında, "Bu, ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde siyasi rakibe yapılan bir saldırıdır. Üçüncü dünya." nitelemelerine yer verdi.