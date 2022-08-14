Salman Rüşdi'yi 15 kez bıçaklayan Hadi Matar’la ilgili iddialar şoke etti

Dünya, önceki gün ABD'den gelen haberle sarsıldı! Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'taki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, 24 yaşındaki Hadi Matar'dı. Boynuna koluna ve karnına aldığı 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Salman Rüşdi ameliyata alındı. Solunum cihazına bağlandığı ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Menajeri Andrew Wylie "Haberler iyi değil. Salman muhtemelen bir gözünü kaybedecek, kolundaki sinirler ve karaciğeri ciddi zarar görmüş" ifadesini kullandı. Öte yandan polis, saldırgan Hadi Matar'ın New Jersey'deki evine baskın yaptı. Evden Hassan Muğniye adına ait sahte bir pasaport çıktı! Saldırganın sosyal medyadan İran Devrim Muhafızlarını öven yorumlar yaptığı ortaya çıktı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI
Hindistan'da 1947'de doğan Salman Rüşdi, 1981'de Booker ödülünü aldı. 1988'de Şeytan Ayetleri isimli kitabını yayınladı. Kitap, İslam dünyasından büyük tepki aldı. İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.