Salman Rüşdi'yi 15 kez bıçaklayan Hadi Matar’la ilgili iddialar şoke etti





ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Hindistan'da 1947'de doğan Salman Rüşdi, 1981'de Booker ödülünü aldı. 1988'de Şeytan Ayetleri isimli kitabını yayınladı. Kitap, İslam dünyasından büyük tepki aldı. İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

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