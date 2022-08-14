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    Salman Rüşdi'yi 15 kez bıçaklayan Hadi Matar’la ilgili iddialar şoke etti

    Hint asıllı yazar Salman Rüşdi, ABD’de saldırıya uğradı. Tam 15 kez bıçaklandı! Solunum cihazına bağlandı ve bir gözünü kaybedebileceği açıklandı. Saldırgan Hadi Matar’la ilgili iddialar ise şok etkisi yarattı.

    Durumu kritik

    Dünya, önceki gün ABD'den gelen haberle sarsıldı! Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'taki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, 24 yaşındaki Hadi Matar'dı. Boynuna koluna ve karnına aldığı 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Salman Rüşdi ameliyata alındı. Solunum cihazına bağlandığı ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Menajeri Andrew Wylie "Haberler iyi değil. Salman muhtemelen bir gözünü kaybedecek, kolundaki sinirler ve karaciğeri ciddi zarar görmüş" ifadesini kullandı. Öte yandan polis, saldırgan Hadi Matar'ın New Jersey'deki evine baskın yaptı. Evden Hassan Muğniye adına ait sahte bir pasaport çıktı! Saldırganın sosyal medyadan İran Devrim Muhafızlarını öven yorumlar yaptığı ortaya çıktı.



    ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI
    Hindistan'da 1947'de doğan Salman Rüşdi, 1981'de Booker ödülünü aldı. 1988'de Şeytan Ayetleri isimli kitabını yayınladı. Kitap, İslam dünyasından büyük tepki aldı. İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Salman Rüşdi'yi 15 kez bıçaklayan Hadi Matar’la ilgili iddialar şoke etti
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