Enerji krizi Almanya'yı felakete sürüklüyor! Adım adım ayaklanma sesleri





İNGİLTERE'DE DERİN YOKSULLUK ENDİŞESİ

İngiltere eski Maliye Bakanı ve Muhafazakar Parti'nin lider adayı Rishi Sunak hükümetin hanehalkına enerji faturaları için bu kış destek sağlamaması durumunda milyonlarca kişinin yoksulluğa sürükleneceğini söyledi. Sunak dün yaptığı açıklamada bir krizde olduklarını kabul etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bu kış faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşları destekleyeceğim. Eğer bunu yapmazsak birçok emekli de dahil milyonlarca kişi yoksulluğa sürüklenecek" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN