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    • Dünya
    • 15.08.2022 05:44
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    • 15.08.2022 05:46
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    Enerji krizi Almanya'yı felakete sürüklüyor! Adım adım ayaklanma sesleri

    Almayan'da enerji krizinin etkisi giderek büyümeye devam ediyor. Berlin yönetimi olası enerji krizine karşı alınan tasarruf önlemlerini arttırırken, diğer yandan iç güvenlik endişesi artmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser enerji altyapısına saldırı ihtimaline vurgu yaptı. Öte yandan Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, enerji probleminin kira artışlarına da sebep olabileceğini belirterek “Milyonlarca kişi kiralarını ödeyemeyebilir” ifadesini kullandı.

    Almanya’da adım adım ayaklanma sesleri

    Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek veren Berlin yönetimi; olası bir enerji krizinde zararını minimuma düşürmek için tasarruf önlemlerini artırırken bir yandan da iç güvenlik endişesi taşıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild'e verdiği demeçte gaz terminalleri ve enerji altyapısına saldırı ihtimalini öne çıkardı.



    TEHLİKE HEM SOLDA HEM DE SAĞDA
    Kış aylarında sosyal huzursuzluklar ve aşırı sol kaynaklı toplumsal eylem dalgası olasılığının altını çizen Faeser, muhtemel karışıklıklarla mücadele edilmesi için iç güvenlik bütçesinden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti. Alman bakanın açıklamaları ülkedeki kışın hem soğuk hem de sıcak geçeceği şeklinde yorumlandı. Aşırı solcuların iklim protestolarını istismar etme girişiminden endişe duyuyoruz diyen İçişleri Bakanı, aşırı sağdaki tehlikeyi de görmezden gelmediklerinin altını çizdi.



    YÜZDE 20 TASARRUF YAPMAZSAK RİSK VAR
    Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da kış aylarında gaz kıtlığı yaşanmaması için kullanımın yüzde 20 oranında azaltılması gündemde. Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, gerekli tasarrufu yapamazsak, kış geldiğinde yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir" dedi. Financial Times'a konuşan Müller, Rusya'dan gelen eksik hacimleri telafi etmek için diğer kaynaklardan yaklaşık 10 gigawatt ekstra gaz tedarikine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.



        MİLYONLARCA KİŞİ KİRASINI ÖDEYEMEYEBİLİR
        Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerinden gaz ithalatına da bel bağlamak zorunda kalacağını anlatan Müller, enerji probleminin kira artışlarına da sebep olabileceğini belirterek "Milyonlarca kişi kiralarını ödeyemeyebilir" ifadesini kullandı. Müller ayrıca, enerji maliyetlerinin artmasından dolayı ülkedeki üretim merkezlerinin bir kısmının Almanya'dan ayrılarak yurt dışına çıkabileceğini işaret etti.



        İNGİLTERE'DE DERİN YOKSULLUK ENDİŞESİ
        İngiltere eski Maliye Bakanı ve Muhafazakar Parti'nin lider adayı Rishi Sunak hükümetin hanehalkına enerji faturaları için bu kış destek sağlamaması durumunda milyonlarca kişinin yoksulluğa sürükleneceğini söyledi. Sunak dün yaptığı açıklamada bir krizde olduklarını kabul etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bu kış faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşları destekleyeceğim. Eğer bunu yapmazsak birçok emekli de dahil milyonlarca kişi yoksulluğa sürüklenecek" diye konuştu.

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