ABD'de kongre binasına saldırı! Önce araçla binanın bariyerlerine çarptı daha sonra intihar etti

Washington polisinden yapılan açıklamada, sabah 04.00 civarında Kongre binasına doğru arabasıyla ilerleyen bir kişinin önce binanın önündeki bariyerlere çarptığı, güvenlik güçlerinin kendine yaklaştığını görünce havaya birkaç el ateş ettiği ve silahını kendine doğrultarak tetiğe bastığı belirtildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Washington'ın East Capitol Street NE ve 2nd Street SE köşesindeki bariyerleri hedef alan arabanın alevler içinde kaldığı vurgulanan açıklamada, kimlik bilgileri açıklanmayan şüphelinin olay yerinde can verdiği ifade edildi.