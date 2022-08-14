Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.08.2022 22:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2022 22:30
    ABONE OL

    ABD'de kongre binasına saldırı! Önce araçla binanın bariyerlerine çarptı daha sonra intihar etti

    ABD'de sıcak saatler. Washington polisinden yapılan açıklamada Kongre binasına doğru ilerleyen bir kişinin önce binanın bariyerlerine çarptığını, daha sonra havaya birkaç el ateş ederek intihihar ettiğini bildirdi.

    ABD’de kongre binasına saldırı

    Washington polisinden yapılan açıklamada, sabah 04.00 civarında Kongre binasına doğru arabasıyla ilerleyen bir kişinin önce binanın önündeki bariyerlere çarptığı, güvenlik güçlerinin kendine yaklaştığını görünce havaya birkaç el ateş ettiği ve silahını kendine doğrultarak tetiğe bastığı belirtildi.



    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Washington'ın East Capitol Street NE ve 2nd Street SE köşesindeki bariyerleri hedef alan arabanın alevler içinde kaldığı vurgulanan açıklamada, kimlik bilgileri açıklanmayan şüphelinin olay yerinde can verdiği ifade edildi.



    Açıklamada, günün tenha bir vaktinde meydana gelen hadisede şüphelinin, hem Kongre hem de Senato tatilde olduğu için "herhangi bir Kongre üyesini hedef alıyormuş gibi görünmediği", polisin yaşananlara silahla karşılık vermediği kaydedildi.



        SALDIRILARDA 'DONALD TRUMP' DETAYI
        Olayın, ülke genelinde kolluk kuvvetlerinin artan sayıda tehditle karşı karşıya olduğu ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evininin aramasından bu yana hükümet binalarına yönelik şiddetli saldırılar konusunda uyarı aldığı bir zamanda yaşanmasına dikkat çekildi.



        GEÇTİĞİMİZ YIL DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
        Başkentte en son 2 Nisan 2021'de, Kongre binası yakınındaki kontrol noktasına aracını kasten süren bir kişi, bir polisin hayatını kaybetmesine yol açmış, aracından çıkarak elindeki bıçakla polislerin üzerine yürümesinin ardından öldürülmüştü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mücadele başladı!
        Haberler Dünya ABD'de kongre binasına saldırı! Önce araçla binanın bariyerlerine çarptı daha sonra intihar etti
            SON DAKİKA