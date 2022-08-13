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    • Dünya
    • 13.08.2022 15:53
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    • 13.08.2022 16:11
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    Avrupa Havalimanları kaosu bitirmek için Türk işçi arıyor: Yabancı dil şartı yok

    Pandemi döneminde işçi çıkaran Avrupa havaliamanları normale dönüşle birlikte eleman bulmakta zorlanıyor. İşçi sıkıntısı nedeniyle kaosu yaşayan havalimanı işletmecileri Türk kariyer sitelerinde ilan açmaya başladı. Lise mezunu bagaj görevlisi arayan Almanya'daki havalimanları, dil şartı aramıyor. Ülkede yer hizmetlerinde çalışanların maaşlarının ise; ortalama 2 bin ila 2.500 euro arasında olduğu belirtiliyor.

    Avrupa 2 bin ’Euro’ maaşla Türk işçi arıyor

    Küresel salgın Kovid-19'un ardından normale dönen seyahat trafiği Avrupa Havalimanları'nda kaosa neden oldu. Personel açığını kapatmak isteyen havalimanları, Türkiye de dahil birçok ülkede iş ilanı verdi.

    HAVALİMANLARINDA KARGAŞA YAŞANIYOR
    Covid-19 döneminde birçok personelini işten çıkaran havalimanları yeniden başlayan hareketlilik karşısında personel açığını kapatamadı.

    Bu durum İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Hollanda'ya, İsviçre'den İtalya'ya kadar bütün havalimanlarında tam bir kargaşa yarattı.

    TÜRK KARİYER SİTELERİNE İLAN VERDİLER
    Uzun check-in kuyrukları, havalimanlarında yığılan valizler, ardı ardına iptal edilen uçuşlar insanları isyan ettirdi.

        Personel sorununu çözmek için geçen ay harekete geçen Almanya, 2 bin Türk işçi alacağını duyurmuştu. Şimdi ise Türk kariyer sitelerine ilanlar verilmeye başlandı.

        ALMANYA'DA ÇALIŞMA FIRSATI
        Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren bir kariyer sitesinde "Almanya havalimanlarında çalışma fırsatı" başlığıyla verilen ilanlarda, bagaj taşıma personeli arandığı belirtiliyor.

        İŞ TANIMI PAYLAŞILDI
        İlanın iş tanımı ise, "Gelen ve giden yolcuların bagaj işlemlerinin yürütülmesi, bagaj fişlerinin bavula yerleştirilmesi ve bagajların araca yüklenmesi, yolcudan gelen bagaj fiş numaralarına göre bagajların ilgili yolculara teslim edilmesi, birim yöneticileri ile koordineli bir şekilde çalışılması, kayıp eşyaların kayıp eşya birimine teslim edilmesi" olarak belirtiliyor.

            ALMANCA İSTENMİYOR
            İlana başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması istenirken, Almanca dil bilgisi şartının aranmıyor olması dikkat çekiyor.

            Başvuru yapacak adaylarda, şu şartlar aranıyor: Ehliyet, nüfus cüzdanı, sabıkasızlık kaydı, 10 yıllık tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, son 5 yıl SGK hizmet dökümü (Yeni mezun adaylar için geçerli değil) Diploma (en az lise) aslı gibidir kayıtlı noter onaylı. Sağlık raporu.

            AYLIK 2 BİN EURO MAAŞ VERİLİYOR
            Almanya'da 1 Temmuz'da asgari ücret saatlik 10.45 euroya yükseltildi. Bu da aylık ortalama 1.811 euroya tekabül ediyor.

                Ülkede yer hizmetlerinde çalışanların maaşlarının ortalama 2 bin ila 2.500 euro arasında olduğu belirtiliyor.

                Bu rakam Türkiye'ye göre yüksek görünse de Avrupa'da da bu fiyata geçinmek için şartların zorlanması gerekiyor.

                ALMAN HÜKÜMETİ: KONAKLAMA DESTEĞİ ŞART
                Avrupa'daki kira maliyetleri Alman hükümetinin de gündemine girmişti.

                    Geçen ay Almanya'da Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil bir araya gelerek Türkiye'den işçi alımını görüşmüştü.

                    Çalışma Bakanı Heil, acilen ihtiyaç duyulan personelin geçici iş gücü için Almanya'ya getirilmesini hızlandıracaklarını açıklamış, Türkiye'den getirilecek personele toplu ücret ödenmesi gerektiğini ve konaklama sağlanmasının şart olduğunu duyurmuştu.

                    Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de, acil olarak bagaj taşıma ve güvenlik kontrolleri gibi görevleri yerine getirebilecek çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

                        2-3 KİŞİ AYNI EVDE YAŞAMALI
                        Almanya'da kiraların ortalama 1.000 euro olduğunu belirten Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, "2 bin euro alan biri en kötü eve 1.000 euro kira verecek.

                        Burada da enerji maliyetleri çok arttı. 2 bin euroya geçinip Türkiye'deki ailesine para gönderebilmesi 2-3 kişinin ortak ev tutup masrafları paylaşması gerekiyor.

                        Aksi durumda burada geçinmek zor. Çünkü Almanya'da da enflasyon çok güçlü hissediliyor" diyor.

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                        Haberler Dünya Avrupa Havalimanları kaosu bitirmek için Türk işçi arıyor: Yabancı dil şartı yok
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