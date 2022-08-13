Avrupa Havalimanları kaosu bitirmek için Türk işçi arıyor: Yabancı dil şartı yok

İŞ TANIMI PAYLAŞILDI

İlanın iş tanımı ise, "Gelen ve giden yolcuların bagaj işlemlerinin yürütülmesi, bagaj fişlerinin bavula yerleştirilmesi ve bagajların araca yüklenmesi, yolcudan gelen bagaj fiş numaralarına göre bagajların ilgili yolculara teslim edilmesi, birim yöneticileri ile koordineli bir şekilde çalışılması, kayıp eşyaların kayıp eşya birimine teslim edilmesi" olarak belirtiliyor.