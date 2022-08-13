Avrupa Havalimanları kaosu bitirmek için Türk işçi arıyor: Yabancı dil şartı yok

Küresel salgın Kovid-19'un ardından normale dönen seyahat trafiği Avrupa Havalimanları'nda kaosa neden oldu. Personel açığını kapatmak isteyen havalimanları, Türkiye de dahil birçok ülkede iş ilanı verdi.
HAVALİMANLARINDA KARGAŞA YAŞANIYOR
Covid-19 döneminde birçok personelini işten çıkaran havalimanları yeniden başlayan hareketlilik karşısında personel açığını kapatamadı.
TÜRK KARİYER SİTELERİNE İLAN VERDİLER
Uzun check-in kuyrukları, havalimanlarında yığılan valizler, ardı ardına iptal edilen uçuşlar insanları isyan ettirdi.