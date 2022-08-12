İsveç terör bilmecesi: PKK paçavrası açan Sol Partili vekillerin lideri Dadgostar 'ilgim yok' dedi!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya kalmıştı. Özellikle İsveç'in terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan haftalarca iki ülkenin üyeliğini veto etmişti.
TERÖRİSTLERİN İADESİ
Temmuz ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde dört saat süren müzakereler sonucunda Türkiye heyeti teröristlerin iadesi koşulu ile ikna edilmiş ve iki ülkenin NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmıştı.
SOL PARTİLİ İSİMLER FLAMAYLA POZ VERDİ
Geçtiğimiz ay ise Sol Parti'den birkaç vekil ülkedeki gerilimi üst seviyeye taşıdı. Sol Parti'den vekiller Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Degado Varas, terör örgütü PKK ve uzantılarının bayraklarını taşıdı.
BAŞBAKAN RAHATSIZ OLDU
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütü PKK ve uzantıları YPJ'nin bayrağını taşıyan Sol Parti'den vekiller Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas'ın fotoğrafını eleştirdi. İsveç medyasına konuşan Andersson, "PKK sadece İsveç'te değil AB ülkelerinde de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz" dedi.
Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson ise "PKK, Olof Palme hükümeti tarafından 1984 yılında terörist olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi PKK'nın birçok masum hayatı alarak vicdanları yaralamış olmasıdır. Sol Parti bu eylemlerle aralarına derhal mesafe koymalıdır" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
'BENİM OLAYLARLA HİÇBİR İLGİM YOK'
Sol Parti'nin hükümette olmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Andersson'a yanıt ise Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar'dan geldi. Afronbladet'e konuşan Dadgostar, "Benim yaptığım ya da yapmamalarını istediğim bir şey değil. Bu konuyu üçüyle konuşabilirsiniz, benim hiçbir ilgim yok olaylarla" dedi. Sol Parti, ise Andersson'u suçladı.