İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49'a çıktı

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmişti.