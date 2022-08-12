Avrupa sobaya dönüyor! Türk firmalara sipariş yağıyor



Hollanda, termik santrallerinin 2023'ün sonuna kadar tam kapasite çalışmasına izin vermek için mevzuatta değişiklik yaptı. Fransa ve Avusturya, kömürle çalışan elektrik santrallerini kıştan önce yeniden açmayı planlıyor. Almanya, potansiyel bir gaz kıtlığını gidermek için şebekeye 10 gigawatt kömür kapasitesini geri getirmeyi planlıyor. ABD, Avustralya ve Güney Afrika'dan kömür ithalatının, yeni açılan santrallere tedarik sağlamak için artması da bekleniyor. AB, kömür ithalatının yaklaşık yüzde 45'i için Rusya'ya bağımlı.

İSVİÇRE'DE KISITLAMA GÜNDEMDE

İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, enerji krizi nedeniyle ülke genelinde kış mevsiminde geçici elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu. İsviçre Federal Mali İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER) Sözcüsü Thomas Grunwald ise ülke makamlarının bu kış enerji tüketimine kısıtlamalar getirebileceğini söyledi.