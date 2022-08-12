Avrupa sobaya dönüyor! Türk firmalara sipariş yağıyor

Rusya ile yaşadığı karşılıklı yaptırımlar sonucu doğalgaz musluklarının kapanması riskiyle karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri, hem enerji fiyatlarındaki yüksek artış hem de kışın ısınma endişesi ile bu kış soba yakmaya hazırlanıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinden Türk soba üreticilerine sipariş yağarken, bazı ülkelerde ise elektrikli ısıtıcı satışları yüzde 35 arttı.
Birçok ülkede odun fiyatları arttı, bir yandan da halka kış için mum ve kalın giysiler bulundurulması öneriliyor. Döküm sektörünün dahil olduğu ihracatçı birliği İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, "Son aylarda özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden yoğun bir soba siparişi alındığı yönünde bilgiler geliyor üyelerimizden. Döküm sektöründen ağırlıklı siparişler geliyor. Firmalarımız uzun süredir soba üretimine ara verdiği için yeniden üretim yapmaya başladılar. Ağırlıklı olarak İstanbul'daki firmalara sipariş geliyor. Avrupa'da enerji krizinin yaratmış olduğu bu çalkantılı dönemde insanlar doğal olarak alternatifler arıyor. Enerji fiyatlarında da çok ciddi artışlar oldu. Bu nedenle bazı ülkelerde odun fiyatlarının muazzam bir artış yaşadığını okuyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Almanya'da, elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaklar listesi yapılmış, mum, giysi ve kamp ocağı gibi malzemelerin hazır halde bulundurulması gerektiği belirtilmişti. Benzer bir haber İsviçre'den geldi. Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.
ISITICI SATIŞI YÜZDE 35 ARTTI
Ayrıca bu kış olası bir enerji krizine hazırlanan Almanya'da elektrikli ısıtıcı satışları arttı. GFK verileri, 2022'nin ilk altı ayında Almanya'da yaklaşık 600 bin ısıtıcı satıldığını ortaya çıkardı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor. Berlin'de Eisen Doring elektrik mağazasının sahibi Frank Doring, "Son iki ayda elektrikli ısıtıcı satışlarında büyük bir artış oldu ve elimizdeki ısıtıcılar tükeniyor" dedi.
TERMİK SANTRALLER YENİDEN AÇILACAK
Avrupa'da Hanehalkı Enerji Fiyat Endeksi'ne göre, İngiltere'de bir ev ayda 305 euro fatura ödüyor. Belçika ve Hollanda'da ise sırasıyla 213 euro ve 358 euro ödeniyor. AB liderleri geçtiğimiz hafta, enerji fiyatlarını düşürmek için bu kış doğalgaz kullanımını yüzde 15 azaltma konusunda anlaştı. Bazı ülkeler, arz güvensizliği ve artan faturalarla başa çıkmak için kömürle çalışan santrallerini yeniden açmaya karar verdi.