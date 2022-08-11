Ruslara tek çıkış yolu Türkiye: Günde 120 uçak gelip gidiyor!

Rusya'nın Ukrayna savaşını başlattığı 24 Şubat'tan beri Avrupa'da uluslararası hava ulaşımı köklü ve dramatik değişim geçirdi. Batılı ülkelerin Rus yolcu uçaklarına hava sahalarını kapatmasıyla Türkiye rotası yüz binlerce Rus vatandaşı için tek çıkış yolu oldu. Son 5 ayda İstanbul Havalimanı tam anlamıyla Avrupa'nın bir numaralı aktarma noktası haline geldi.

HER GÜN 120 UÇAK

Günümüzde Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere Türk şirketleri Rusya'dan Türkiye'ye günde ortalama 85 uçuş gerçekleştiriyor. Hatta Rus tarafı Türkiye'den ağustos sonunda uçuşların günde 100'e çıkarılmasını talep ediyor. Türkiye'ye tek tük sefer yapabilen Rus havayolu şirketleri de hesaba katıldığında Rusya'dan Türkiye'ye her gün 120 civarında uçak gelip gidiyor.