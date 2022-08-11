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    • Dünya
    • 11.08.2022 14:09
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    • 11.08.2022 14:39
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    Lübnan'da rehine krizi! "hesabındaki parayı çekemediği" iddia eden şahıs bankada ateş açtı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle silahlı bir kişi banka çalışanlarını rehin aldı. Emniyet güçleri, banka çevresine güvenlik şeridi çekerek olay bölgesine girişleri engellerken, silahlı kişiyi ikna çabalarının da sürdüğü bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Lübnan’da rehine krizi!

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle silahlı bir kişi banka çalışanlarını rehin aldı.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ismi henüz bilinmeyen bir kişi Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Bank'a giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.

    BANKADA HAVAYA ATEŞ ETTİ
    Parasını çekemeyen kişi, tekrar bankaya gelerek havaya 3 el ateş etti.

    ÇALIŞANLARI REHİN ALDI
    Banka çalışanlarını rehin alan silahlı kişi, hesabındaki tüm parasını talep ediyor.

    Emniyet güçleri, banka çevresine güvenlik şeridi çekerek olay bölgesine girişleri engellerken, silahlı kişiyi ikna çabaları da sürüyor. Banka çalışanlarını rehin alan kişinin hesabında 200 bin dolar olduğu belirtiliyor.

    Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

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