İsveç'ten göz boyama hamlesi! Dolandırıcıyı iade edecekler

Üçlü muhtıraya karşın terörle mücadelede adım atmaktan imtina edinen İsveç ve Finlandiya'nın göz boyamaya yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Terör örgüt sempatizanlarının engel olmaksızın rahatça eylem ve yürüyüş gerçekleştirdiği İsveç, adli vakalar için harekete geçti.
KART DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASI
İsveç'te online yayın yapan Samnytt gazetesi, İsveç'in Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan iade etmeye hazırlandığı kişinin 35 yaşındaki Okan Kale olduğunu yazdı.
OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ ALDI
Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edildi.