Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.08.2022 23:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 23:50
    ABONE OL

    İsveç'ten göz boyama hamlesi! Dolandırıcıyı iade edecekler

    Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıra kapsamında, suçluların iadesi noktasında mutabık kalınmıştı. İsveç, terör örgütü yöneticisi ve mensuplarını vermemek için ayak diretmesine karşın, adli suçlular için harekete geçti. İsveç'in dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan Okan Kale'yi Türkiye'ye iade etmeye hazırlandığı öğrenildi.

    İsveç’ten Türkiye’ye iade edilecek isim belli oldu

    Üçlü muhtıraya karşın terörle mücadelede adım atmaktan imtina edinen İsveç ve Finlandiya'nın göz boyamaya yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Terör örgüt sempatizanlarının engel olmaksızın rahatça eylem ve yürüyüş gerçekleştirdiği İsveç, adli vakalar için harekete geçti.

    KART DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASI
    İsveç'te online yayın yapan Samnytt gazetesi, İsveç'in Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan iade etmeye hazırlandığı kişinin 35 yaşındaki Okan Kale olduğunu yazdı.

    Kale'nin 2010-2011 yıllarında Türkiye'de 3 bankaya yönelik kart dolandırıcılığıyla suçlanması nedeniyle İsveç'e kaçtığı aktarılan haberde, Kale'nin Haziran 2012'de sığınma başvurusunun reddedildiği ve buradan İtalya'ya geçtiği kaydedildi.

    OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ ALDI
    Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edildi.

        İADE EDİLMEMEK İÇİN DİN DEĞİŞTİRDİ
        Ekim 2021'de Ankara'nın Interpol aracılığı ile İsveç makamlarıyla temasa geçtiği vurgulanan haberde, Kale'nin bu tarihte yakalanarak hapse atıldığı ifade edildi.

        Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürülen Kale'nin ismini de Johan Gustavsson olarak değiştirdiği belirtildi.

        YÜKSEK MAHKEME İADE KARARI VERDİ
        İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği kaydedilmişti.

        Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğunu söylemişti.

        Johansson "Yüksek Mahkeme durumu her zamanki gibi inceledi ve iade için bir engel olmadığına karar verdi." şeklinde konuşmuştu.

        Söz konusu kişinin Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu aktarılmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fener güle oynaya!
        Haberler Dünya İsveç'ten göz boyama hamlesi! Dolandırıcıyı iade edecekler
            SON DAKİKA