İsveç'ten göz boyama hamlesi! Dolandırıcıyı iade edecekler

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğunu söylemişti.

Johansson "Yüksek Mahkeme durumu her zamanki gibi inceledi ve iade için bir engel olmadığına karar verdi." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu kişinin Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu aktarılmıştı.