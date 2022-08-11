Hesabındaki parayı çekemeyince çalışanları rehin alan saldırgan teslim oldu

DESTEK İÇİN TOPLANDILAR

Hüseyin'e destek için banka etrafında toplanan mevduat mağdurlarının avukatlarından Nebihe Hamim, Hüseyin'in hasta babasının tedavisi için paraya ihtiyacı olduğunu ancak bankanın kendisine ödeme yapmadığını ifade etti.