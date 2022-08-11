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    • Dünya
    • 11.08.2022 20:42
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    • 11.08.2022 20:42
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    Hesabındaki parayı çekemeyince çalışanları rehin alan saldırgan teslim oldu

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Bessam Şeyh Hüseyin dondurulan hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemedi. Bankaya silahla geri dönerek çalışanları rehin alan Hüseyin, parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.

    Para çekemeyince çalışanları rehin aldı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle banka çalışanlarını rehin alan kişi teslim oldu.

    6 SAATTE İKNA EDİLDİ
    Adı Bessam Şeyh Hüseyin olduğu açıklanan kişi, yaklaşık 200 bin dolarlık dondurulan döviz hesabından para çekememesi üzerine bankaya silahla geldi.

    Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Bankasının çalışanlarını rehin alan Hüseyin, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

    DESTEK İÇİN TOPLANDILAR
    Hüseyin'e destek için banka etrafında toplanan mevduat mağdurlarının avukatlarından Nebihe Hamim, Hüseyin'in hasta babasının tedavisi için paraya ihtiyacı olduğunu ancak bankanın kendisine ödeme yapmadığını ifade etti.

    Avukat Hamim, Hüseyin'in tedavi için en az 50 bin dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

    Banka etrafında güvenlik güçlerinin bekleyişi devam ederken, rehinelerin sayısı ve durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

        HESAPLAR DONDURULDU
        Bessam Şeyh Hüseyin, mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle öğle saatlerinde bankaya silahla gelerek, çalışanları rehin almıştı.

        Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

        Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

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