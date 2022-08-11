Mega Kent'in birçok bölgesinde yaşanan ağaç katliamıyla ilgili soruşturma açıldı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, hazırlanan bilimsel raporu dün kamuoyuyla paylaştı. Raporda, herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kuruduğu vurgulandı.