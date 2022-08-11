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    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağaç kıyımı başlattı. 200 yıl önce dikilen Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının 'kanser oldular' diyerek kesilmesi tepki topladı.

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    Mega Kent'in birçok bölgesinde yaşanan ağaç katliamıyla ilgili soruşturma açıldı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, hazırlanan bilimsel raporu dün kamuoyuyla paylaştı. Raporda, herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kuruduğu vurgulandı.



    İBB, kanser oldular diyerek tarihi çınar ağaçlarını kesti! Hazırlanan rapor acı gerçeği gözler önüne serdi: BILIMSEL çalışma yapılmamış. Hiçbiri tedavi edilmemiş!

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