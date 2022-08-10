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    • Dünya
    • 10.08.2022 10:32
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    • 10.08.2022 11:03
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    Abdülhamid Han dünya basınında: "Erdoğan güç gösterisi yaptı"

    Son dakika haberi! Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreninin ardından  Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Dünya basını bu gelişmeye geniş yer ayırdı. CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu. Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü.

    takvim.com.tr
    Abdülhamid Han dünya basınında!

    Dünya basını, Türkiye ve Abdülhamid Han Gemisi'ni konuşuyor. Başkan Erdoğan, Taşucu Limanı'nda yapılan "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki, unutmayın, İskenderun'du, bu defa da Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah, bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz." dedi.

    'ERDOĞAN GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI'
    Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han'ın göreve başlaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu.

    Uluslararası haber ajanlarının gelişmeleri saniye saniye aboneleri ile paylaştı.

    Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

    Haberde törende konuşan Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi ve rotanın Erdoğan tarafından açıklandığı vurgulandı.

        ABD merkezli ABC News haberi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Salı günü ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisini göreve çıkardı' şeklinde okurları ile paylaştı.

        Erdoğan'ın 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' sözlerine yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı;

        'Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Yavuz Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi'

        The Brussels Times haberi 'Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor' başlığı ile verdi.

        Haberde Türkiye'nin bu adımı için şöyle denildi; 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kıyılarında ve kendi sularında yürütüldüğünü vurgulayarak yeni bir petrol ve gaz arama kampanyası başlattı'

        Alman DW de Erdoğan'ın 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' sözlerine yer verdi ve geminin göreve başladığını okurlarına duyurdu.

            REUTERS: TARTIŞMALI SULARIN DIŞINDA GÖREV YAPACAK
            Gelişmeyi, "Türkiye'nin yeni sondaj gemisi, Akdeniz'deki tartışmalı suların dışında görev yapacak" başlığıyla servis eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi içinde verilen brifing sırasında çekilen kareyi kullandı.

            Yunanistan'dan yapılan, "Uyanık olmalıyız. Bölgemizde istikrarı sağlamak, uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık." şeklindeki açıklama aktarıldı.

            AL ARABİYA: GAZİPAŞA BÖLGESİNDEN 55 KİLOMETRE AÇIKTA ÇALIŞACAK
            Dubai merkezli Al Arabiya, son dakika gelişmesini, "Türkiye, iki yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerine yeniden başladı." diyerek okurlarına duyurdu.

            ATİNA: DURUMU DİKKATLE İZLİYORUZ
            Doğu Akdeniz'de son 10 yılda yapılan doğalgaz keşiflerinin, bölgeyi "Avrupa için uygun bir alternatif enerji kaynağı" haline getirdiği belirtildi.

            Bir Yunan hükümet sözcüsü, gazetecilere verdiği demeçte, Atina'nın durumu "dikkatle" izlediğini söyledi.

            YUNAN BASINI MANŞETTEN VERDİ
            Geminin resmen göreve başlaması Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına sundu.

            CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu.

            Haberde şu ifadelere yer verildi; 'Recep Tayyip Erdoğan güç gösterisi yaparak geminin üzerinden Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile uçtu ve bu fotoğrafı Twitter'da yayınladı.'

            Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü.

            'Türkiye Akdeniz'e yeni sondaj gemisi gönderdi' başlıklı haberde şu ifade yer aldı; 'Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü yüzer sondaj kulesinin, bölgenin 55 kilometre güneyindeki Yörükler-1 sahasına doğru yola çıktığını duyurdu.'

            Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde Türkiye'nin kısa süre sonra NAVTEX yayınladığının altı çizildi. Ta Nea haberi 'Abdülhamid Han Çalışmaya Başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

            Haberde 'Dördüncü Türk sondaj kulesi Abdülhamid Han'ın rotası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı' denildi.

                DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ
                Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

                Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

                Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

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