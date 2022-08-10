Abdülhamid Han dünya basınında: "Erdoğan güç gösterisi yaptı"

Dünya basını, Türkiye ve Abdülhamid Han Gemisi'ni konuşuyor. Başkan Erdoğan, Taşucu Limanı'nda yapılan "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki, unutmayın, İskenderun'du, bu defa da Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah, bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz." dedi.
'ERDOĞAN GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI'
Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han'ın göreve başlaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu.
Uluslararası haber ajanlarının gelişmeleri saniye saniye aboneleri ile paylaştı.
Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı' başlığı ile okurlarına sundu.
Haberde törende konuşan Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi ve rotanın Erdoğan tarafından açıklandığı vurgulandı.