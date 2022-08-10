Abdülhamid Han dünya basınında: "Erdoğan güç gösterisi yaptı"

Dünya basını, Türkiye ve Abdülhamid Han Gemisi'ni konuşuyor. Başkan Erdoğan, Taşucu Limanı'nda yapılan "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki, unutmayın, İskenderun'du, bu defa da Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah, bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz." dedi.