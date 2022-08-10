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    • Dünya
    • 10.08.2022 11:58
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    • 10.08.2022 12:15
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    ABD Başkanı Joe Biden bu kez tokalaştığını unuttu! O anlar kamerada

    ABD Başkanı Joe Biden ilginç hareketlerine devam ediyor. Son olarak ceketini giyemeyen ve gözündeki gözlüğü düşüren ABD Başkanı Joe Biden bu kez 2 saniye önce tokalaştığı kişiyi unuttu ve tekrar tokalaşmak için el uzattı.

    takvim.com.tr
    Biden bu kez tokalaştığını unuttu!

    79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden ilginç hareketlerine devam ediyor.

    Son olarak ceketini giyemeyen ve gözündeki gözlüğü düşüren ABD Başkanı Joe Biden dünyanın gündemine oturan ve alay konusu olan yeni bir olaya imza attı.

    JOE BİDEN TOKALAŞTIĞINI UNUTTU
    Biden, Demokrat Senatör Chuck Schumer ile tokalaştı. Tokalaşmayı birkaç saniye içerisinde unutan Biden tekrar tokalaşmak için elini uzattı.

    O anlar kameralara yansıdı.

    SON OLARAK CEKETİNİ GİYEMEİŞTİ
    2024'te tekrar aday olmayı düşünen Joe Biden dün de ceketini giyemediği anlarıyla gündeme gelmişti. Gerçekleştirdiği Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.



    Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.

        GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ
        Yanındaki eşi Jill Biden'ın yardımını alarak ceketini giyebilen Biden, biraz yürüdükten sonra bu kez gözlüğünü düşürdü.

        Eğilerek gözlüğünü alan Biden'ın karşı karşıya durum, saniye saniye kaydedildi.

        DEFALARCA HAVAYLA TOKALAŞTI
        Biden daha önce de uçağa binerken düşmüş, canlı yayında uyuya kalmış ve defalarca havayla tokalaşmıştı.

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        Biden bu kez tokalaştığını unuttu!
        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden bu kez tokalaştığını unuttu! O anlar kamerada
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