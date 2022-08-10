ABD Başkanı Joe Biden bu kez tokalaştığını unuttu! O anlar kamerada

JOE BİDEN TOKALAŞTIĞINI UNUTTU
Biden, Demokrat Senatör Chuck Schumer ile tokalaştı. Tokalaşmayı birkaç saniye içerisinde unutan Biden tekrar tokalaşmak için elini uzattı.
O anlar kameralara yansıdı.
SON OLARAK CEKETİNİ GİYEMEİŞTİ
2024'te tekrar aday olmayı düşünen Joe Biden dün de ceketini giyemediği anlarıyla gündeme gelmişti. Gerçekleştirdiği Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.
Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.