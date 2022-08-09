İtalya basınından dikkat çeken Analiz: Akdeniz'in efendisi Erdoğan

Türkiye'nin savaşa etkisi ve tahıl korirodurunda başrol oynaması dünyanın gündeminde. NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayarak, Moskova-Kiev hattında tarafsız konumuyla barış için çaba göstermesi, Avrupa'nın dikkatini çekiyor.
"AKDENİZ'İN EFENDİSİ ERDOĞAN"
İtalya basınından Italia Oggi'de yer alan analizdeki ifadeler, bu durumun özeti niteliğinde.
"Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda, "Türkiye, NATO'da Rusya'ya yaptırımları reddediyor, Brüksel ile ilişkileri iyi tutarak savaş halindeki taraflar arasında arabulucu olarak kendisini öne sürüyor." denildi.
DİYALOG SİYASETİ...
Ankara'nın, diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdürdüğü anımsatılarak, "Öte yandan Ukrayna'ya İHA tedarik ediyor ve (Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'nin teşekkürlerini alıyor." ifadesi kullanıldı.