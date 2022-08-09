İtalya basınından dikkat çeken Analiz: Akdeniz'in efendisi Erdoğan

Yazıda ayrıca, ülke dışındaki girişimlerinde de kararlı tutum sergileyen Erdoğan'ın, uluslararası sahnedeki hızlı yükselişinin Avrupa'yı düşünmeye sevk etmesi gerektiği aktarıldı.

AKDENİZ'İN GERÇEK GÜCÜ TÜRKİYE

Bu duruma gerekçe olarak, "Çünkü Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz'in gerçek gücü haline geliyor. Fakat Avrupa, tepki verme acizliğini bir kez daha gösteriyor: Avrupa'nın sınırlarındaki bir savaş dahi onu, içinde bulunduğu uyku sersemliğinden çıkaramadı." görüşü paylaşıldı.

2025 yılında 90 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirirken ve Akdeniz'de belirleyici hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir orduyu dahi bir araya getirmeyi başaramadığına vurgu yapıldı.