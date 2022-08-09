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    • Dünya
    • 09.08.2022 18:30
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    • 09.08.2022 18:43
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    İtalya basınından dikkat çeken Analiz: Akdeniz'in efendisi Erdoğan

    Rusya-Ukrayna savaşının dizginlenmesinde ve tahıl koridorunda dünyaya nefes olan Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Diyalog siyasetiyle dikkat çeken Türkiye, milyonların umudu oldu. İtalya basını da Türkiye'nin hamlelerini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisini kaleme aldı. "Erdogan padrone del Mediterraneo" (Akdeniz'in efendisi Erdoğan) başlıklı yazıda "Türkiye, NATO’da Rusya’ya yaptırımları reddediyor, Brüksel ile ilişkileri iyi tutarak savaş halindeki taraflar arasında arabulucu olarak kendisini öne sürüyor." ifadelerine yer verildi.

    İtalya basınından dikkat çeken Analiz

    Türkiye'nin savaşa etkisi ve tahıl korirodurunda başrol oynaması dünyanın gündeminde. NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayarak, Moskova-Kiev hattında tarafsız konumuyla barış için çaba göstermesi, Avrupa'nın dikkatini çekiyor.

    "AKDENİZ'İN EFENDİSİ ERDOĞAN"

    İtalya basınından Italia Oggi'de yer alan analizdeki ifadeler, bu durumun özeti niteliğinde.

    "Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda, "Türkiye, NATO'da Rusya'ya yaptırımları reddediyor, Brüksel ile ilişkileri iyi tutarak savaş halindeki taraflar arasında arabulucu olarak kendisini öne sürüyor." denildi.

    DİYALOG SİYASETİ...

    Ankara'nın, diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdürdüğü anımsatılarak, "Öte yandan Ukrayna'ya İHA tedarik ediyor ve (Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'nin teşekkürlerini alıyor." ifadesi kullanıldı.

        Türkiye'nin, Suriye krizinin çözümü konusunda "başrol oyuncusu" haline geldiği de anlatılırken, "Bu şekilde herkesle diyalog kurabiliyor. Orta Doğu'nun çetrefilli meselelerinde yer alıyor." tespitine yer verildi.

        Yazıda ayrıca, ülke dışındaki girişimlerinde de kararlı tutum sergileyen Erdoğan'ın, uluslararası sahnedeki hızlı yükselişinin Avrupa'yı düşünmeye sevk etmesi gerektiği aktarıldı.

        AKDENİZ'İN GERÇEK GÜCÜ TÜRKİYE

        Bu duruma gerekçe olarak, "Çünkü Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz'in gerçek gücü haline geliyor. Fakat Avrupa, tepki verme acizliğini bir kez daha gösteriyor: Avrupa'nın sınırlarındaki bir savaş dahi onu, içinde bulunduğu uyku sersemliğinden çıkaramadı." görüşü paylaşıldı.

        2025 yılında 90 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirirken ve Akdeniz'de belirleyici hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir orduyu dahi bir araya getirmeyi başaramadığına vurgu yapıldı.
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