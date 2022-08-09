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    • Dünya
    • 09.08.2022 11:43
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    • 09.08.2022 12:07
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    İsviçre'yi kara kış korkusu sardı! Odun ve mum stoklayın

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alevlenen enerji krizinde Avrupa dar boğaza girdi. Savaşın ardından arka arkaya Rusya'ya yönelik ambargo kararlarını duyran Avrupa'da doğal gaz kesintisi nedeniyle kara kış korkusu başladı. Sıkı tasarruf tedbirleri almaya başlayan ülkelerden biri de İsviçre oldu. Yetkililer İsviçrelilere kışa hazırlık için mum ve odun stoklama çağrısında bulundu.

    Kara kış korkusu: Odun ve mum stoklayın

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde yaşanan enerji krizi İsviçre'ye de sıçradı.

    Ülkede kışa hazırlık için mum ve odun stoklama çağrısı yapılırken halk hükümeti önlem almamakla suçladı.

    KARA KIŞ DÜŞÜNDÜRÜYOR
    Avrupa bir süredir enerji kriziyle boğuşuyor. Özellikle Rus gazının musluklarının kapanması çoğu ülkenin şimdiden kara kışı düşünmesine neden oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından benzer bir haber de İsviçre'den gelmişti. Ülkenin Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ile odun stoku yapmasını istedi.

    HALK NE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ
    İsviçre basınına demeç veren yetkili, "Halk, bu kış geçici elektrik kesintilerini beklemeli ve herkes birkaç saat süren bir elektrik kesintisi sonucunda ne yapabileceğini düşünmeli" ifadelerine yer verdi.

        Luginbühl yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olduklarını söyleyebilerek herhangi bir kriz durumunda krizin şu an için 'yönetilebilir' olduğu söylendi.

        MUM VE ODUN BULUNDURUN
        Yetkili, "Evde yeterince mum olmasını kesinlik tavsiye ediyoruz. Odun sobası olan, yeterki miktarda yakacak odunu da bulundursun" dedi.

        Ayrıca Luginbühl, son aylardaki durumun arz güvenliği konusuna daha kararlı bir biçimde yaklaşmaları gerekiğinin de altını çizdi.

            HÜKÜMETE 'TASARRUF' ELEŞTİRİSİ
            Ancak bu açıklamayla yetinmeyenler vardı. Basel merkezli çevre kuruluşu Pro Natura'dan bir kişi ise hükümeti özellikle elektrik tasarufu için 'hiçbir çabasının' olmamasıyla suçladı.

            Pro Natura'dan Stella Jegher, "Çok büyük miktarda enerji harcıyoruz. Sadece günlük tüketimde, sanayi, iş dünyası ve özel hanelerle, elektriğin yaklaşık 3'te birinden tasarruf edilebilir aslında" dedi.

            YAPTIRIM KARARINA UYMUŞTU
            Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği Rusya'ya bir dizi yaptırım kararı almıştı. İsviçre de bu karara uyarak Rusya'ya aynı yaptırım kararlarını uygulayacağını duyurmuştu.

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