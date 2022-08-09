İsviçre'yi kara kış korkusu sardı! Odun ve mum stoklayın

HALK NE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ

İsviçre basınına demeç veren yetkili, "Halk, bu kış geçici elektrik kesintilerini beklemeli ve herkes birkaç saat süren bir elektrik kesintisi sonucunda ne yapabileceğini düşünmeli" ifadelerine yer verdi.