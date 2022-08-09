İsviçre'yi kara kış korkusu sardı! Odun ve mum stoklayın

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde yaşanan enerji krizi İsviçre'ye de sıçradı.
Ülkede kışa hazırlık için mum ve odun stoklama çağrısı yapılırken halk hükümeti önlem almamakla suçladı.
KARA KIŞ DÜŞÜNDÜRÜYOR
Avrupa bir süredir enerji kriziyle boğuşuyor. Özellikle Rus gazının musluklarının kapanması çoğu ülkenin şimdiden kara kışı düşünmesine neden oldu.
HALK NE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ
İsviçre basınına demeç veren yetkili, "Halk, bu kış geçici elektrik kesintilerini beklemeli ve herkes birkaç saat süren bir elektrik kesintisi sonucunda ne yapabileceğini düşünmeli" ifadelerine yer verdi.