ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisinin kimliği açıklandı

Polis Şefi Harold Medina basın açıklamasında, katil zanlısının yakalanmasında iş birliği yapan Müslüman topluma teşekkür ederken, olay tamamen aydınlanıncaya kadar kendilerini güvende hissetmeleri için devriye ekiplerinin Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde daha görünür olacağını söyledi.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham da daha aydınlatılması gereken çok şey olduğunu vurgulayarak, "Tüm eyalet kaynakları, her bir topluluğun, özellikle de Müslüman cemaatinin her bir üyesi, eyaletin neresinde olurlarsa olsun, güvenlikleri konusunda emin olana kadar seferber edilecektir." diye konuştu.