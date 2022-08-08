Almanya’da Kiracılar Birliğinden "milyonlarca kişinin kiralarını ödeyemeyebileceği" uyarısı

Bunu ödemek için çok sayıda kişinin zorluk çekeceğinin altını çizen Siebenkotten, "Gelecek yıl, büyük bir ek ödeme olacağından endişe ediyorum. Enerjide en yüksek fiyat artışları bu yıl gerçekleşti ve bu 2023'te hesaplanacak. Bu yılın sonunda 2021'in hesapları gelecek, bu nedenle yıl sonunda büyük bir ek ödeme olmayacak ancak 2023 gerçekten çok kötü olacak." ifadelerini kullandı.